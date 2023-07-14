https://ria.ru/20230714/pogoda-1884113928.html
В Москве за четверг выпало около 30 процентов от месячной нормы осадков
В Москве за четверг выпало около 30 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 14.07.2023
В Москве за четверг выпало около 30 процентов от месячной нормы осадков
Около 30% от месячной нормы осадков выпало в столице за вчерашние сутки, сообщила в пятницу РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T08:33
2023-07-14T08:33
2023-07-14T08:33
общество
москва
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Около 30% от месячной нормы осадков выпало в столице за вчерашние сутки, сообщила в пятницу РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Около 30% от общей (месячной – ред.) нормы осадков выпало в Москве за вчерашние сутки" — сказала Котилевская. Синоптик также отметила, что вчерашний день был самым холодным за текущий месяц: максимальная температура воздуха в Москве была плюс 16 градусов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В Москве за четверг выпало около 30 процентов от месячной нормы осадков
В Москве четверг стал самым холодным днем июля: температура не поднялась выше 16 градусов