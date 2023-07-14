https://ria.ru/20230714/pogoda-1884112560.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 14.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T08:07
2023-07-14T08:07
2023-07-14T08:07
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Преобладание облачной погоды, местами небольшой дождь, температура - плюс 16-18 градусов, по Московской области ожидается плюс 15-20 градусов", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет северный, до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230713/noch-1883893871.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Котилевская: в Москве в пятницу ожидается небольшой дождь и до плюс 18 градусов