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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 14.07.2023
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08:07 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/pogoda-1884112560.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 14.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T08:07
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общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "Преобладание облачной погоды, местами небольшой дождь, температура - плюс 16-18 градусов, по Московской области ожидается плюс 15-20 градусов", - сказала Котилевская. По словам синоптика, ветер будет северный, до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметров ртутного столба.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик Котилевская: в Москве в пятницу ожидается небольшой дождь и до плюс 18 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Облачная погода, местами небольшой дождь и до плюс 18 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"Преобладание облачной погоды, местами небольшой дождь, температура - плюс 16-18 градусов, по Московской области ожидается плюс 15-20 градусов", - сказала Котилевская.
По словам синоптика, ветер будет северный, до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 743 миллиметров ртутного столба.
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