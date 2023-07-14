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Индия и Франция подписали обязательство по устранению загрязнения пластиком - РИА Новости, 14.07.2023
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22:10 14.07.2023 (обновлено: 22:14 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/plastik-1884304414.html
Индия и Франция подписали обязательство по устранению загрязнения пластиком
Индия и Франция подписали обязательство по устранению загрязнения пластиком - РИА Новости, 14.07.2023
Индия и Франция подписали обязательство по устранению загрязнения пластиком
Франция и Индия привержены устранению загрязнения одноразовыми пластиковыми изделиями, включая запрет на подобные изделия, которые имеют низкую полезность и... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T22:10
2023-07-14T22:14
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл – РИА Новости. Франция и Индия привержены устранению загрязнения одноразовыми пластиковыми изделиями, включая запрет на подобные изделия, которые имеют низкую полезность и высокий потенциал засорения, говорится в совместном обязательстве, подписанном по итогам переговоров лидеров двух стран в Париже. Одноразовые пластиковые изделия определяются Программой ООН по окружающей среде как "обобщающий термин для различных типов продуктов, которые обычно используются один раз перед тем, как быть выброшенными или переработанными", включая упаковку для пищевых продуктов, бутылки, соломинки, контейнеры, чашки, столовые приборы и хозяйственные сумки. "Загрязнение пластмассовыми изделиями из-за засорения и неправильного обращения с пластиковыми отходами является глобальной экологической проблемой, которую необходимо срочно решить. Это оказывает неблагоприятное воздействие на экосистемы в целом и морские экосистемы в частности… Одноразовые пластиковые изделия с низкой полезностью и высоким потенциалом засорения должны быть постепенно выведены из употребления и заменены изделиями многоразового использования, основанными на подходе круговой экономики", - говорится документе, опубликованном на сайте МИД Индии. Ведомство напомнило, что обе страны уже приняли меры по сокращению потребления и использования одноразовых пластмассовых изделий, в частности Франция с января 2021 года ввела запрет на ряд одноразовых пластиковых изделий, таких как столовые приборы, тарелки, соломинки и другие, а с 2040 года планирует покончить с одноразовой пластиковой упаковкой. В свою очередь Индия с 2021 года ввела правила поэтапного отказа от выявленных одноразовых пластиковых изделий. "Индия и Франция будут конструктивно взаимодействовать с другими странами-единомышленниками для активизации переговоров по международному юридически обязательному документу о прекращении загрязнения пластиком", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20230706/lifestyle-1882415341.html
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в мире, индия, оон, франция, технологии, париж
В мире, Индия, ООН, Франция, Технологии, Париж
Индия и Франция подписали обязательство по устранению загрязнения пластиком

Индия и Франция подписали обязательство по устранению загрязнения одноразовым пластиком

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПластиковые бутылки
Пластиковые бутылки - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Пластиковые бутылки. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июл – РИА Новости. Франция и Индия привержены устранению загрязнения одноразовыми пластиковыми изделиями, включая запрет на подобные изделия, которые имеют низкую полезность и высокий потенциал засорения, говорится в совместном обязательстве, подписанном по итогам переговоров лидеров двух стран в Париже.
Одноразовые пластиковые изделия определяются Программой ООН по окружающей среде как "обобщающий термин для различных типов продуктов, которые обычно используются один раз перед тем, как быть выброшенными или переработанными", включая упаковку для пищевых продуктов, бутылки, соломинки, контейнеры, чашки, столовые приборы и хозяйственные сумки.
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"Загрязнение пластмассовыми изделиями из-за засорения и неправильного обращения с пластиковыми отходами является глобальной экологической проблемой, которую необходимо срочно решить. Это оказывает неблагоприятное воздействие на экосистемы в целом и морские экосистемы в частности… Одноразовые пластиковые изделия с низкой полезностью и высоким потенциалом засорения должны быть постепенно выведены из употребления и заменены изделиями многоразового использования, основанными на подходе круговой экономики", - говорится документе, опубликованном на сайте МИД Индии.
Ведомство напомнило, что обе страны уже приняли меры по сокращению потребления и использования одноразовых пластмассовых изделий, в частности Франция с января 2021 года ввела запрет на ряд одноразовых пластиковых изделий, таких как столовые приборы, тарелки, соломинки и другие, а с 2040 года планирует покончить с одноразовой пластиковой упаковкой. В свою очередь Индия с 2021 года ввела правила поэтапного отказа от выявленных одноразовых пластиковых изделий.
«
"Индия и Франция будут конструктивно взаимодействовать с другими странами-единомышленниками для активизации переговоров по международному юридически обязательному документу о прекращении загрязнения пластиком", - отмечается в документе.
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