https://ria.ru/20230714/pisanie-1884237984.html

Нетаньяху осудил разрешение властей Швеции сжечь Священное Писание

Нетаньяху осудил разрешение властей Швеции сжечь Священное Писание - РИА Новости, 14.07.2023

Нетаньяху осудил разрешение властей Швеции сжечь Священное Писание

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху решительно осудил решение властей Швеции дать разрешение на публичное сожжение свитка Священного Писания перед посольством... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:02

2023-07-14T16:02

2023-07-14T16:26

религия

швеция

израиль

стокгольм (город)

биньямин нетаньяху

берл лазар

лига арабских государств

ицхак герцог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879929795_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33e3aa1e32c67009c2e1354fd86e756c.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху решительно осудил решение властей Швеции дать разрешение на публичное сожжение свитка Священного Писания перед посольством еврейского государства в Стокгольме. "Я решительно осуждаю решение властей Швеции разрешить сжечь Танах перед посольством Израиля в стране. Государство Израиль очень серьезно относится к этому позорному решению, наносящему ущерб святая святых еврейского народа", — написал он в Twitter.Политик подчеркнул, что необходимо уважать священные книги всех конфессий. С резкой критикой решения шведских властей выступил и президент Израиля Ицхак Герцог."Как президент Государства Израиль, я (ранее) осудил сожжение Корана, священного для мусульман всего мира, и теперь я убит горем, что та же участь ожидает еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа. Разрешение наносить ущерб священным текстам — это не проявление свободы слова, это вопиющее подстрекательство и акт чистой ненависти. Весь мир должен объединиться и решительно осудить этот отвратительный поступок", — указал он.Сегодня стало известно, что полиция Швеции удовлетворила запрос активистов на проведение акции с сожжением свитков еврейской и христианской Библии перед посольством Израиля в Стокгольме, которая должна состояться в субботу. В начале июля полиция королевства подтвердила получение нескольких заявок на публичное сожжение священных текстов авраамических религий — христианства, иудаизма и ислама. Тенденция к публичным акциям с сожжением религиозных книг вновь усилилась в Швеции после мусульманского праздника Курбан-байрам, когда 28 июня в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Акция состоялась с разрешения полиции и вызвала широкий отклик во многих странах мира. Багдад потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Главный раввин России Берл Лазар ранее от лица всей еврейской общины осудил эту акцию и выразил солидарность с мусульманской общиной, чьи религиозные чувства подверглись тяжкому оскорблению. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.

https://ria.ru/20230221/pisanie-1853383868.html

https://ria.ru/20230707/protesty-1882881060.html

https://ria.ru/20230713/ustav-1883901869.html

https://ria.ru/20230711/oon-1883584119.html

швеция

израиль

стокгольм (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

швеция, израиль, стокгольм (город), биньямин нетаньяху, берл лазар, лига арабских государств, ицхак герцог