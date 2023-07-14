Нетаньяху осудил разрешение властей Швеции сжечь Священное Писание
Нетаньяху решительно осудил разрешение властей Швеции сжечь Священное Писание в Стокгольме
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху решительно осудил решение властей Швеции дать разрешение на публичное сожжение свитка Священного Писания перед посольством еврейского государства в Стокгольме.
"Я решительно осуждаю решение властей Швеции разрешить сжечь Танах перед посольством Израиля в стране. Государство Израиль очень серьезно относится к этому позорному решению, наносящему ущерб святая святых еврейского народа", — написал он в Twitter.
Политик подчеркнул, что необходимо уважать священные книги всех конфессий.
С резкой критикой решения шведских властей выступил и президент Израиля Ицхак Герцог.
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"Как президент Государства Израиль, я (ранее) осудил сожжение Корана, священного для мусульман всего мира, и теперь я убит горем, что та же участь ожидает еврейскую Библию, вечную книгу еврейского народа. Разрешение наносить ущерб священным текстам — это не проявление свободы слова, это вопиющее подстрекательство и акт чистой ненависти. Весь мир должен объединиться и решительно осудить этот отвратительный поступок", — указал он.
Сегодня стало известно, что полиция Швеции удовлетворила запрос активистов на проведение акции с сожжением свитков еврейской и христианской Библии перед посольством Израиля в Стокгольме, которая должна состояться в субботу.
В начале июля полиция королевства подтвердила получение нескольких заявок на публичное сожжение священных текстов авраамических религий — христианства, иудаизма и ислама.
Тенденция к публичным акциям с сожжением религиозных книг вновь усилилась в Швеции после мусульманского праздника Курбан-байрам, когда 28 июня в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Акция состоялась с разрешения полиции и вызвала широкий отклик во многих странах мира. Багдад потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде.
Главный раввин России Берл Лазар ранее от лица всей еврейской общины осудил эту акцию и выразил солидарность с мусульманской общиной, чьи религиозные чувства подверглись тяжкому оскорблению.
Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.