https://ria.ru/20230714/peregruppirovka-1884099831.html

Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ на Запорожском фронте на фоне провалов

Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ на Запорожском фронте на фоне провалов - РИА Новости, 14.07.2023

Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ на Запорожском фронте на фоне провалов

Украинские войска после серии провалов и неудач при попытке организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском фронте начали перегруппировку, сообщил... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T02:15

2023-07-14T02:15

2023-07-14T09:23

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Украинские войска после серии провалов и неудач при попытке организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском фронте начали перегруппировку, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "После серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском фронте украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы с целью накопить силы для новых атак", — сказал Рогов.По его словам, атаки украинских войск зачастую заканчиваются для них большими потерями и отступлением на исходные позиции. В четверг Минобороны РФ сообщало, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях отражены три атаки, Украина потеряла более 180 военных и британскую самоходку Braveheart. На Южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" пресечены попытки проведения противником двух атак в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое ДНР. На Запорожском направлении ВС РФ нанесли поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Пятихаток, а также отразили атаку у Работино.

https://ria.ru/20230713/vsu-1883947191.html

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россия, украина, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины