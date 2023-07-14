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Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ на Запорожском фронте на фоне провалов - РИА Новости, 14.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:15 14.07.2023 (обновлено: 09:23 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/peregruppirovka-1884099831.html
Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ на Запорожском фронте на фоне провалов
Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ на Запорожском фронте на фоне провалов - РИА Новости, 14.07.2023
Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ на Запорожском фронте на фоне провалов
Украинские войска после серии провалов и неудач при попытке организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском фронте начали перегруппировку, сообщил... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T02:15
2023-07-14T09:23
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Украинские войска после серии провалов и неудач при попытке организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском фронте начали перегруппировку, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. &quot;После серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском фронте украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы с целью накопить силы для новых атак&quot;, — сказал Рогов.По его словам, атаки украинских войск зачастую заканчиваются для них большими потерями и отступлением на исходные позиции. В четверг Минобороны РФ сообщало, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях отражены три атаки, Украина потеряла более 180 военных и британскую самоходку Braveheart. На Южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" пресечены попытки проведения противником двух атак в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое ДНР. На Запорожском направлении ВС РФ нанесли поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Пятихаток, а также отразили атаку у Работино.
https://ria.ru/20230713/vsu-1883947191.html
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россия, украина, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ на Запорожском фронте на фоне провалов

Рогов: ВСУ после провалов и неудач начали перегруппировку на Запорожском фронте

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Украинские войска после серии провалов и неудач при попытке организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском фронте начали перегруппировку, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"После серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление на Запорожском фронте украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы с целью накопить силы для новых атак", — сказал Рогов.

По его словам, атаки украинских войск зачастую заканчиваются для них большими потерями и отступлением на исходные позиции.
В четверг Минобороны РФ сообщало, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях отражены три атаки, Украина потеряла более 180 военных и британскую самоходку Braveheart. На Южнодонецком направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" пресечены попытки проведения противником двух атак в районах населенных пунктов Ровнополь и Новодонецкое ДНР. На Запорожском направлении ВС РФ нанесли поражение скоплению живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Пятихаток, а также отразили атаку у Работино.
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Рогов заявил о рекордных потерях ВСУ в Запорожской области
13 июля, 12:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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