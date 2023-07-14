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Митрополит УПЦ Павел призвал представителей религий объединиться - РИА Новости, 14.07.2023
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Религия
 
20:51 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/pavel-1884298441.html
Митрополит УПЦ Павел призвал представителей религий объединиться
Митрополит УПЦ Павел призвал представителей религий объединиться - РИА Новости, 14.07.2023
Митрополит УПЦ Павел призвал представителей религий объединиться
Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит УПЦ Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) призвал представителей разных религий показать единство на фоне... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T20:51
2023-07-14T20:51
религия
ситуация вокруг упц
служба безопасности украины
украина
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит УПЦ Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) призвал представителей разных религий показать единство на фоне гонений украинской власти, видео его обращения опубликовано в телеграм-канале Союза православных журналистов. Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило, что началось заседание суда по изменению меры пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей. Митрополит в начале заседания заявил, что его могут отправить в СИЗО. По данным СМИ, митрополит Павел не признает предъявленных ему обвинений. "Сегодня мне сказали, что я сею вражду. Никогда такого не было… Дорогие братья и сестры, которые не в канонической церкви, которые ходят в другие церкви… Вы выбрали этот путь, нашли там Бога. И при всяких наших (разных религиозных – ред.) взглядах, мы должны быть едины. Потому что начали с нас (УПЦ – ред.), а закончат обязательно вами. Гнали мусульман, иудеев, православных протестантских церквей. Мы должны защищать Христа в своем сердце", - сказал митрополит Павел. Накануне СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
https://ria.ru/20230709/ukraina-1883128878.html
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ситуация вокруг упц, служба безопасности украины, украина, в мире
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Служба безопасности Украины, Украина, В мире
Митрополит УПЦ Павел призвал представителей религий объединиться

Митрополит УПЦ Павел призвал представителей разных религий объединиться из-за гонений

© Фото : СБУОбыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : СБУ
Обыски у наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит УПЦ Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) призвал представителей разных религий показать единство на фоне гонений украинской власти, видео его обращения опубликовано в телеграм-канале Союза православных журналистов.
Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" сообщило, что началось заседание суда по изменению меры пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей. Митрополит в начале заседания заявил, что его могут отправить в СИЗО. По данным СМИ, митрополит Павел не признает предъявленных ему обвинений.
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Студенты духовных школ Киева написали в другие церкви из-за гонений на УПЦ
9 июля, 17:49
"Сегодня мне сказали, что я сею вражду. Никогда такого не было… Дорогие братья и сестры, которые не в канонической церкви, которые ходят в другие церкви… Вы выбрали этот путь, нашли там Бога. И при всяких наших (разных религиозных – ред.) взглядах, мы должны быть едины. Потому что начали с нас (УПЦ – ред.), а закончат обязательно вами. Гнали мусульман, иудеев, православных протестантских церквей. Мы должны защищать Христа в своем сердце", - сказал митрополит Павел.
Накануне СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.
Советник Президента Российской Федерации Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Глава СПЧ призвал провести международное расследование гонений на УПЦ
7 июля, 11:38
 
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