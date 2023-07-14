https://ria.ru/20230714/pavel-1884245279.html

Прокуратура Украины попросила суд отправить митрополита Павла под стражу

Прокуратура Украины попросила суд отправить митрополита Павла под стражу - РИА Новости, 14.07.2023

Прокуратура Украины попросила суд отправить митрополита Павла под стражу

Прокуратура Украины на заседании Соломенского суда Киева настаивает на взятии митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородского и Чернобыльского... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:22

2023-07-14T16:22

2023-07-14T16:22

религия

ситуация вокруг упц

украина

киево-печерская лавра

в мире

служба безопасности украины

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Прокуратура Украины на заседании Соломенского суда Киева настаивает на взятии митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя) под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 1,6 миллиона долларов, пишет украинское издание "Страна". Ранее в пятницу издание сообщило, что началось заседание суда по изменению меры пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей. Митрополит в начале заседания заявил, что ему поступает информация, что его отправят в СИЗО. "Прокуратура в суде просит отправить митрополита Павла под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 миллионов гривен (1,6 миллиона долларов – ред.)", - пишет "Страна". Накануне СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольнической ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря, а 10 июля - еще два.

https://ria.ru/20230713/obvineniya-1884068746.html

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ситуация вокруг упц, украина, киево-печерская лавра, в мире, служба безопасности украины