https://ria.ru/20230714/ostsillograf-1884102583.html

НИИ назвал сроки начала серийного производства гигагерцового осциллографа

НИИ назвал сроки начала серийного производства гигагерцового осциллографа - РИА Новости, 14.07.2023

НИИ назвал сроки начала серийного производства гигагерцового осциллографа

Серийное производство российского осциллографа с полосой пропускания до одного гигагерца может начаться в России в 2024 году, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T03:12

2023-07-14T03:12

2023-07-14T10:01

россия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

технологии

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Серийное производство российского осциллографа с полосой пропускания до одного гигагерца может начаться в России в 2024 году, сообщил РИА Новости руководитель центра разработки и внедрения перспективных технологий Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Станислав Гусев. "У нас уже проект на финальной стадии, в следующем году планируем серийное производство. Сейчас будем делать опытную партию, проходить испытания с целью утверждения типа и в следующем году запускать уже поставку", — сказал Гусев.Он пояснил, что основная задача, которая стоит перед разработчиками — сделать прибор серийным и недорогим. В осциллографе используется "покупная" электронная компонентная база, все элементы которой достаточно простые и неспециализированные, а выдающиеся характеристики достигаются за счет "математической обработки сигналов, архитектуры прошивки программируемой логики". Цена гигагерцового осциллографа ВНИИФТРИ должна составлять не более миллиона рублей. Задача создания отечественных осциллографов важна еще и потому, что они не являются нишевыми приборами, а используются практически любым разработчиком, деятельность которого связана с электроникой или электрическими цепями, то есть нужны в большом количестве, подчеркнул Гусев. Институт уже производит осциллографы с меньшей полосой пропускания, сделанные в партнерстве с Rohde & Schwarz, они выпускаются, по словам Гусева, сотнями в год. Серия нового осциллографа будет не меньше, а может, дойдет до тысячи аппаратов, заверил разработчик. Он анонсировал проект по созданию защищенного осциллографа, который может быть использован для обслуживания мобильных комплексов и удаленных объектов. Такой прибор может появиться через 2-2,5 года.

https://ria.ru/20230713/pribor-1883875065.html

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россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), технологии