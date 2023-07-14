https://ria.ru/20230714/ostsillograf-1884102583.html
НИИ назвал сроки начала серийного производства гигагерцового осциллографа
НИИ назвал сроки начала серийного производства гигагерцового осциллографа - РИА Новости, 14.07.2023
НИИ назвал сроки начала серийного производства гигагерцового осциллографа
Серийное производство российского осциллографа с полосой пропускания до одного гигагерца может начаться в России в 2024 году, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T03:12
2023-07-14T03:12
2023-07-14T10:01
россия
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технологии
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Серийное производство российского осциллографа с полосой пропускания до одного гигагерца может начаться в России в 2024 году, сообщил РИА Новости руководитель центра разработки и внедрения перспективных технологий Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Станислав Гусев. "У нас уже проект на финальной стадии, в следующем году планируем серийное производство. Сейчас будем делать опытную партию, проходить испытания с целью утверждения типа и в следующем году запускать уже поставку", — сказал Гусев.Он пояснил, что основная задача, которая стоит перед разработчиками — сделать прибор серийным и недорогим. В осциллографе используется "покупная" электронная компонентная база, все элементы которой достаточно простые и неспециализированные, а выдающиеся характеристики достигаются за счет "математической обработки сигналов, архитектуры прошивки программируемой логики". Цена гигагерцового осциллографа ВНИИФТРИ должна составлять не более миллиона рублей. Задача создания отечественных осциллографов важна еще и потому, что они не являются нишевыми приборами, а используются практически любым разработчиком, деятельность которого связана с электроникой или электрическими цепями, то есть нужны в большом количестве, подчеркнул Гусев. Институт уже производит осциллографы с меньшей полосой пропускания, сделанные в партнерстве с Rohde & Schwarz, они выпускаются, по словам Гусева, сотнями в год. Серия нового осциллографа будет не меньше, а может, дойдет до тысячи аппаратов, заверил разработчик. Он анонсировал проект по созданию защищенного осциллографа, который может быть использован для обслуживания мобильных комплексов и удаленных объектов. Такой прибор может появиться через 2-2,5 года.
https://ria.ru/20230713/pribor-1883875065.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), технологии
Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Технологии
НИИ назвал сроки начала серийного производства гигагерцового осциллографа
ВНИИФТРИ: серийное производство гигагерцового осциллографа начнется в России в 2024 году
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Серийное производство российского осциллографа с полосой пропускания до одного гигагерца может начаться в России в 2024 году, сообщил РИА Новости руководитель центра разработки и внедрения перспективных технологий Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Станислав Гусев.
«
"У нас уже проект на финальной стадии, в следующем году планируем серийное производство. Сейчас будем делать опытную партию, проходить испытания с целью утверждения типа и в следующем году запускать уже поставку", — сказал Гусев.
Он пояснил, что основная задача, которая стоит перед разработчиками — сделать прибор серийным и недорогим. В осциллографе используется "покупная" электронная компонентная база, все элементы которой достаточно простые и неспециализированные, а выдающиеся характеристики достигаются за счет "математической обработки сигналов, архитектуры прошивки программируемой логики". Цена гигагерцового осциллографа ВНИИФТРИ должна составлять не более миллиона рублей.
Задача создания отечественных осциллографов важна еще и потому, что они не являются нишевыми приборами, а используются практически любым разработчиком, деятельность которого связана с электроникой или электрическими цепями, то есть нужны в большом количестве, подчеркнул Гусев.
Институт уже производит осциллографы с меньшей полосой пропускания, сделанные в партнерстве с Rohde & Schwarz, они выпускаются, по словам Гусева, сотнями в год. Серия нового осциллографа будет не меньше, а может, дойдет до тысячи аппаратов, заверил разработчик.
Он анонсировал проект по созданию защищенного осциллографа, который может быть использован для обслуживания мобильных комплексов и удаленных объектов. Такой прибор может появиться через 2-2,5 года.
В НИИ назвали срок появления в России прибора для создания радиоэлектроники