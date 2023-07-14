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НИИ назвал сроки начала серийного производства гигагерцового осциллографа - РИА Новости, 14.07.2023
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03:12 14.07.2023 (обновлено: 10:01 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/ostsillograf-1884102583.html
НИИ назвал сроки начала серийного производства гигагерцового осциллографа
НИИ назвал сроки начала серийного производства гигагерцового осциллографа - РИА Новости, 14.07.2023
НИИ назвал сроки начала серийного производства гигагерцового осциллографа
Серийное производство российского осциллографа с полосой пропускания до одного гигагерца может начаться в России в 2024 году, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T03:12
2023-07-14T10:01
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
технологии
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Серийное производство российского осциллографа с полосой пропускания до одного гигагерца может начаться в России в 2024 году, сообщил РИА Новости руководитель центра разработки и внедрения перспективных технологий Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Станислав Гусев. &quot;У нас уже проект на финальной стадии, в следующем году планируем серийное производство. Сейчас будем делать опытную партию, проходить испытания с целью утверждения типа и в следующем году запускать уже поставку&quot;, — сказал Гусев.Он пояснил, что основная задача, которая стоит перед разработчиками — сделать прибор серийным и недорогим. В осциллографе используется "покупная" электронная компонентная база, все элементы которой достаточно простые и неспециализированные, а выдающиеся характеристики достигаются за счет "математической обработки сигналов, архитектуры прошивки программируемой логики". Цена гигагерцового осциллографа ВНИИФТРИ должна составлять не более миллиона рублей. Задача создания отечественных осциллографов важна еще и потому, что они не являются нишевыми приборами, а используются практически любым разработчиком, деятельность которого связана с электроникой или электрическими цепями, то есть нужны в большом количестве, подчеркнул Гусев. Институт уже производит осциллографы с меньшей полосой пропускания, сделанные в партнерстве с Rohde &amp; Schwarz, они выпускаются, по словам Гусева, сотнями в год. Серия нового осциллографа будет не меньше, а может, дойдет до тысячи аппаратов, заверил разработчик. Он анонсировал проект по созданию защищенного осциллографа, который может быть использован для обслуживания мобильных комплексов и удаленных объектов. Такой прибор может появиться через 2-2,5 года.
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россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), технологии
Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Технологии
НИИ назвал сроки начала серийного производства гигагерцового осциллографа

ВНИИФТРИ: серийное производство гигагерцового осциллографа начнется в России в 2024 году

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛиния сборки высокотехнологичных осциллографов
Линия сборки высокотехнологичных осциллографов - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Линия сборки высокотехнологичных осциллографов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Серийное производство российского осциллографа с полосой пропускания до одного гигагерца может начаться в России в 2024 году, сообщил РИА Новости руководитель центра разработки и внедрения перспективных технологий Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Станислав Гусев.
«

"У нас уже проект на финальной стадии, в следующем году планируем серийное производство. Сейчас будем делать опытную партию, проходить испытания с целью утверждения типа и в следующем году запускать уже поставку", — сказал Гусев.

Он пояснил, что основная задача, которая стоит перед разработчиками — сделать прибор серийным и недорогим. В осциллографе используется "покупная" электронная компонентная база, все элементы которой достаточно простые и неспециализированные, а выдающиеся характеристики достигаются за счет "математической обработки сигналов, архитектуры прошивки программируемой логики". Цена гигагерцового осциллографа ВНИИФТРИ должна составлять не более миллиона рублей.
Задача создания отечественных осциллографов важна еще и потому, что они не являются нишевыми приборами, а используются практически любым разработчиком, деятельность которого связана с электроникой или электрическими цепями, то есть нужны в большом количестве, подчеркнул Гусев.
Институт уже производит осциллографы с меньшей полосой пропускания, сделанные в партнерстве с Rohde & Schwarz, они выпускаются, по словам Гусева, сотнями в год. Серия нового осциллографа будет не меньше, а может, дойдет до тысячи аппаратов, заверил разработчик.
Он анонсировал проект по созданию защищенного осциллографа, который может быть использован для обслуживания мобильных комплексов и удаленных объектов. Такой прибор может появиться через 2-2,5 года.
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РоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Технологии
 
 
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