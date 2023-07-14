https://ria.ru/20230714/orekhovo-1884251695.html

Балицкий рассказал об обстановке в районе Орехово

Балицкий рассказал об обстановке в районе Орехово - РИА Новости, 14.07.2023

Балицкий рассказал об обстановке в районе Орехово

Украинские войска на пологовско-ореховском направлении в Запорожской области сутки не предпринимают активных действий, планируя, по данным разведки, переброску... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:42

2023-07-14T16:42

2023-07-14T16:42

специальная военная операция на украине

запорожская область

пятихатки

мелитополь

су-27

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Украинские войска на пологовско-ореховском направлении в Запорожской области сутки не предпринимают активных действий, планируя, по данным разведки, переброску сил в район Пятихатки, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора области Евгений Балицкий. "На пологовско-ореховском направлении оперативная обстановка без изменений, противник уже ослаблен и в последние сутки не предпринимал активных действий. Понятно, что сейчас он пытается сосредоточиться на восстановлении сил. По данным нашей разведки, противник планирует переброску сил в район Пятихаток", - написал Балицкий. Он напомнил, что в четверг украинские войска пытались нанести удары по Мелитополю и Бердянску ракетами Storm Shadow, ракеты были сбиты, пострадавших нет, инфраструктура тоже не пострадала. Кроме того, ПВО поразила самолет Су-27 в поселке Любимовка, добавил Балицкий.

https://ria.ru/20230714/saldo-1884109301.html

запорожская область

пятихатки

мелитополь

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запорожская область, пятихатки, мелитополь, су-27, евгений балицкий