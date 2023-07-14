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Ограду с башенками конца XIX века восстанавливают в московском парке - РИА Новости, 14.07.2023
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13:50 14.07.2023
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Ограду с башенками конца XIX века восстанавливают в московском парке
Ограду с башенками конца XIX века восстанавливают в московском парке - РИА Новости, 14.07.2023
Ограду с башенками конца XIX века восстанавливают в московском парке
Специалисты восстанавливают ограду с башенками конца XIX века в московском парке "Покровское-Стрешнево", завершить работы планируется уже в этом году, сообщил... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:50
2023-07-14T13:50
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
общество
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Специалисты восстанавливают ограду с башенками конца XIX века в московском парке "Покровское-Стрешнево", завершить работы планируется уже в этом году, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по сохранению краснокирпичной ограды с башенками в парке "Покровское-Стрешнево" на северо-западе столицы. Она является частью усадебного ансамбля, включает в себя парадный въезд, две наугольные башенки и двухъярусную западную башню, сохранившиеся с конца XIX века", - сказал Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. По словам заммэра, в рамках проекта специалисты полностью восстановят всю ограду, которая проходит вдоль Волоколамского шоссе, в двухъярусной башне приведут в порядок кровлю, восстановят окна и двери. На финальном этапе будет смонтирована архитектурно-художественная подсветка. "Завершить работы по сохранению ограды планируется в этом году", – сказал Бирюков. Специалисты также переберут кладку ограды и докомпануют кирпич с утратами и сколами, обработают его биоцидным и камнеукрепляющим составами, затем покрасят и восстановят медное покрытие. Также в двухъярусной башне будет проведена переборка и обработка кладки, сделана внутренняя отделка, приведена в порядок кровля, восстановлены окна и двери. Кроме того, планируется восстановить малые левые ворота с входной группы и деревянные с двухъярусной башни.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Общество, Москва

Ограду с башенками конца XIX века восстанавливают в московском парке

© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы Ограду с башенками конца XIX века восстанавливают в московском парке
Ограду с башенками конца XIX века восстанавливают в московском парке - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Ограду с башенками конца XIX века восстанавливают в московском парке
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Специалисты восстанавливают ограду с башенками конца XIX века в московском парке "Покровское-Стрешнево", завершить работы планируется уже в этом году, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по сохранению краснокирпичной ограды с башенками в парке "Покровское-Стрешнево" на северо-западе столицы. Она является частью усадебного ансамбля, включает в себя парадный въезд, две наугольные башенки и двухъярусную западную башню, сохранившиеся с конца XIX века", - сказал Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
По словам заммэра, в рамках проекта специалисты полностью восстановят всю ограду, которая проходит вдоль Волоколамского шоссе, в двухъярусной башне приведут в порядок кровлю, восстановят окна и двери. На финальном этапе будет смонтирована архитектурно-художественная подсветка.
"Завершить работы по сохранению ограды планируется в этом году", – сказал Бирюков.
Специалисты также переберут кладку ограды и докомпануют кирпич с утратами и сколами, обработают его биоцидным и камнеукрепляющим составами, затем покрасят и восстановят медное покрытие. Также в двухъярусной башне будет проведена переборка и обработка кладки, сделана внутренняя отделка, приведена в порядок кровля, восстановлены окна и двери.
Кроме того, планируется восстановить малые левые ворота с входной группы и деревянные с двухъярусной башни.
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