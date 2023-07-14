https://ria.ru/20230714/ograda-1884189664.html

Ограду с башенками конца XIX века восстанавливают в московском парке

Ограду с башенками конца XIX века восстанавливают в московском парке - РИА Новости, 14.07.2023

Ограду с башенками конца XIX века восстанавливают в московском парке

Специалисты восстанавливают ограду с башенками конца XIX века в московском парке "Покровское-Стрешнево", завершить работы планируется уже в этом году, сообщил... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:50

2023-07-14T13:50

2023-07-14T13:50

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Специалисты восстанавливают ограду с башенками конца XIX века в московском парке "Покровское-Стрешнево", завершить работы планируется уже в этом году, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по сохранению краснокирпичной ограды с башенками в парке "Покровское-Стрешнево" на северо-западе столицы. Она является частью усадебного ансамбля, включает в себя парадный въезд, две наугольные башенки и двухъярусную западную башню, сохранившиеся с конца XIX века", - сказал Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. По словам заммэра, в рамках проекта специалисты полностью восстановят всю ограду, которая проходит вдоль Волоколамского шоссе, в двухъярусной башне приведут в порядок кровлю, восстановят окна и двери. На финальном этапе будет смонтирована архитектурно-художественная подсветка. "Завершить работы по сохранению ограды планируется в этом году", – сказал Бирюков. Специалисты также переберут кладку ограды и докомпануют кирпич с утратами и сколами, обработают его биоцидным и камнеукрепляющим составами, затем покрасят и восстановят медное покрытие. Также в двухъярусной башне будет проведена переборка и обработка кладки, сделана внутренняя отделка, приведена в порядок кровля, восстановлены окна и двери. Кроме того, планируется восстановить малые левые ворота с входной группы и деревянные с двухъярусной башни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество, москва