https://ria.ru/20230714/obyasneniya-1884104896.html

Анкара заявила, что дала объяснения России по выдаче боевиков "Азова"*

Анкара заявила, что дала объяснения России по выдаче боевиков "Азова"* - РИА Новости, 14.07.2023

Анкара заявила, что дала объяснения России по выдаче боевиков "Азова"*

Анкара дала объяснения Москве по поводу передачи главарей "Азова"* Киеву, сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T04:26

2023-07-14T04:26

2023-07-14T04:26

в мире

турция

денис пушилин

омер челик

дмитрий песков

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Анкара дала объяснения Москве по поводу передачи главарей "Азова"* Киеву, сообщил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk."С нашей стороны были приведены соответствующие объяснения, ситуация прояснилась. Напряженности (в отношениях Анкары и Москвы. — Прим. ред.) нет", — сказал он. При этом представитель правящей партии не уточнил, кто, когда и при каких условиях привел доводы официальной Анкары.Реакция Москвы на выдачу боевиковКак ранее указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей боевиков Киеву, будет это обсуждать с турецкой стороной, процесс уже идет. По его словам, указанные лица, согласно соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта.При этом он отметил, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе."Но, безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего, и будем принимать во внимание при следующих договоренностях", - подчеркивал пресс-секретарь президента.Сентябрьский обменГлава ДНР Денис Пушилин в сентябре прошлого года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из которых 55 — военнослужащие. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари "Азова"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что боевики до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.Как позднее отметил Пушилин, обмен боевиков в прошлом году был более болезненным в моральном плане событием, чем нынешняя выдача их Турцией Украине. "Сейчас единственное — очередная констатация ситуации, что репутация у Турции в этом плане потеряна, потому что это их обязательства были, их гарантии, они были не исполнены", — сказал он.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230709/postavki-1883129202.html

https://ria.ru/20230709/delimkhanov-1883158481.html

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в мире, турция, денис пушилин, омер челик, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато