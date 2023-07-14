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В прокуратуре США подтвердили, что россиянину Конощенку предъявят обвинения
В прокуратуре США подтвердили, что россиянину Конощенку предъявят обвинения - РИА Новости, 14.07.2023
В прокуратуре США подтвердили, что россиянину Конощенку предъявят обвинения
Представитель прокуратуры США подтвердил РИА Новости, что суд в пятницу вечером проведет заседание по предъявлению обвинений россиянину Вадиму Конощенку,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:12
2023-07-14T19:12
2023-07-14T19:12
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ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Представитель прокуратуры США подтвердил РИА Новости, что суд в пятницу вечером проведет заседание по предъявлению обвинений россиянину Вадиму Конощенку, экстрадированному из Эстонии в Штаты. "Предъявление обвинений состоится сегодня в полдень (по времени США - ред.)", - проинформировал представитель американской юстиции. Об аресте Конощенка в Эстонии по запросу США стало известно в декабре прошлого года. По сообщению минюста, он был экстрадирован в США 13 июля.
https://ria.ru/20230710/obvineniya-1883300306.html
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В мире, США, Эстония, Россия
В прокуратуре США подтвердили, что россиянину Конощенку предъявят обвинения
В прокуратуре США подтвердили, что суд предъявит обвинения россиянину Конощенку в пятницу