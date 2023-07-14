Рейтинг@Mail.ru
В прокуратуре США подтвердили, что россиянину Конощенку предъявят обвинения - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/obvineniya-1884288272.html
В прокуратуре США подтвердили, что россиянину Конощенку предъявят обвинения
В прокуратуре США подтвердили, что россиянину Конощенку предъявят обвинения - РИА Новости, 14.07.2023
В прокуратуре США подтвердили, что россиянину Конощенку предъявят обвинения
Представитель прокуратуры США подтвердил РИА Новости, что суд в пятницу вечером проведет заседание по предъявлению обвинений россиянину Вадиму Конощенку,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:12
2023-07-14T19:12
в мире
сша
эстония
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Представитель прокуратуры США подтвердил РИА Новости, что суд в пятницу вечером проведет заседание по предъявлению обвинений россиянину Вадиму Конощенку, экстрадированному из Эстонии в Штаты. "Предъявление обвинений состоится сегодня в полдень (по времени США - ред.)", - проинформировал представитель американской юстиции. Об аресте Конощенка в Эстонии по запросу США стало известно в декабре прошлого года. По сообщению минюста, он был экстрадирован в США 13 июля.
https://ria.ru/20230710/obvineniya-1883300306.html
сша
эстония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_552a72afb65b43c5f202eb73f32981f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, эстония, россия
В мире, США, Эстония, Россия
В прокуратуре США подтвердили, что россиянину Конощенку предъявят обвинения

В прокуратуре США подтвердили, что суд предъявит обвинения россиянину Конощенку в пятницу

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Представитель прокуратуры США подтвердил РИА Новости, что суд в пятницу вечером проведет заседание по предъявлению обвинений россиянину Вадиму Конощенку, экстрадированному из Эстонии в Штаты.
«
"Предъявление обвинений состоится сегодня в полдень (по времени США - ред.)", - проинформировал представитель американской юстиции.
Об аресте Конощенка в Эстонии по запросу США стало известно в декабре прошлого года. По сообщению минюста, он был экстрадирован в США 13 июля.
Машина полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
ФРГ предъявила обвинения россиянину после попытки поджечь офис РИА Новости
10 июля, 15:14
 
В миреСШАЭстонияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала