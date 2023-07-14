https://ria.ru/20230714/obvineniya-1884288272.html

В прокуратуре США подтвердили, что россиянину Конощенку предъявят обвинения

В прокуратуре США подтвердили, что россиянину Конощенку предъявят обвинения - РИА Новости, 14.07.2023

В прокуратуре США подтвердили, что россиянину Конощенку предъявят обвинения

Представитель прокуратуры США подтвердил РИА Новости, что суд в пятницу вечером проведет заседание по предъявлению обвинений россиянину Вадиму Конощенку,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T19:12

2023-07-14T19:12

2023-07-14T19:12

в мире

сша

эстония

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783119182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_bb177705e89a66abfd629cf98e92156d.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июл – РИА Новости. Представитель прокуратуры США подтвердил РИА Новости, что суд в пятницу вечером проведет заседание по предъявлению обвинений россиянину Вадиму Конощенку, экстрадированному из Эстонии в Штаты. "Предъявление обвинений состоится сегодня в полдень (по времени США - ред.)", - проинформировал представитель американской юстиции. Об аресте Конощенка в Эстонии по запросу США стало известно в декабре прошлого года. По сообщению минюста, он был экстрадирован в США 13 июля.

https://ria.ru/20230710/obvineniya-1883300306.html

сша

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, эстония, россия