https://ria.ru/20230714/obvinenie-1884142781.html
СК предъявил обвинения экс-главе Минобороны Украины
СК предъявил обвинения экс-главе Минобороны Украины - РИА Новости, 14.07.2023
СК предъявил обвинения экс-главе Минобороны Украины
Российские следователи предъявили заочные обвинения экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку и начальнику Объединенного оперштаба ВСУ Игорю Танцюре,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T11:23
2023-07-14T11:23
2023-07-14T15:31
украина
россия
мариуполь
андрей загороднюк
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские следователи предъявили заочные обвинения экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку и начальнику Объединенного оперштаба ВСУ Игорю Танцюре, сообщается в Telegram-канале СК. "Заочно предъявлено обвинение <...> Андрею Загороднюку; бывшему первому заместителю командующего Операцией объединенных сил, начальнику Объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре", — говорится в публикации.Кроме того, еще одним фигурантом дела стал бывший командующий оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александр Красноок.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в Мариуполе выслушал доклад о расследовании действий киевских властей.
https://ria.ru/20230714/shantazh-1884139060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, мариуполь, андрей загороднюк, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Украина, Россия, Мариуполь, Андрей Загороднюк, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
СК предъявил обвинения экс-главе Минобороны Украины
СК предъявил заочные обвинения экс-главе Минобороны Украины Загороднюку