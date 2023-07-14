https://ria.ru/20230714/obvinenie-1884142781.html

СК предъявил обвинения экс-главе Минобороны Украины

СК предъявил обвинения экс-главе Минобороны Украины - РИА Новости, 14.07.2023

СК предъявил обвинения экс-главе Минобороны Украины

Российские следователи предъявили заочные обвинения экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку и начальнику Объединенного оперштаба ВСУ Игорю Танцюре,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T11:23

2023-07-14T11:23

2023-07-14T15:31

украина

россия

мариуполь

андрей загороднюк

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские следователи предъявили заочные обвинения экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку и начальнику Объединенного оперштаба ВСУ Игорю Танцюре, сообщается в Telegram-канале СК. "Заочно предъявлено обвинение <...> Андрею Загороднюку; бывшему первому заместителю командующего Операцией объединенных сил, начальнику Объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре", — говорится в публикации.Кроме того, еще одним фигурантом дела стал бывший командующий оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александр Красноок.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в Мариуполе выслушал доклад о расследовании действий киевских властей.

https://ria.ru/20230714/shantazh-1884139060.html

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Варвара Скокшина

украина, россия, мариуполь, андрей загороднюк, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия