https://ria.ru/20230714/obstrel-1884296464.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 32 снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 32 снаряда - РИА Новости, 14.07.2023

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 32 снаряда

Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в сумме 32 снаряда калибром 155 и 152 миллиметров, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T20:25

2023-07-14T20:25

2023-07-14T20:25

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818624713_0:242:2810:1823_1920x0_80_0_0_6971a404dd6c9be8f275d43912209828.jpg

ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в сумме 32 снаряда калибром 155 и 152 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.25 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 19.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 19.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - рассказали в представительстве. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский - в юго-западной. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883813933.html

https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884236831.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины