Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 32 снаряда
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 32 снаряда
Осколок снаряда, найденный после украинского обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в сумме 32 снаряда калибром 155 и 152 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.25 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 19.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 19.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - рассказали в представительстве.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский - в юго-западной. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.