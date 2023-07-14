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Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 32 снаряда - РИА Новости, 14.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/obstrel-1884296464.html
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 32 снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 32 снаряда - РИА Новости, 14.07.2023
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 32 снаряда
Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в сумме 32 снаряда калибром 155 и 152 миллиметров, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T20:25
2023-07-14T20:25
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в сумме 32 снаряда калибром 155 и 152 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.25 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 19.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 19.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - рассказали в представительстве. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский - в юго-западной. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883813933.html
https://ria.ru/20230714/spetsoperatsiya-1884236831.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
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донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 32 снаряда

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 32 снаряда

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, найденный после украинского обстрела
Осколок снаряда, найденный после украинского обстрела - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости
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Осколок снаряда, найденный после украинского обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вновь обстреляли Донецк и Горловку, выпустив в сумме 32 снаряда калибром 155 и 152 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 19.25 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 19.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 19.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 19.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - рассказали в представительстве.
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Куйбышевский район расположен в западной части Донецка, Кировский - в юго-западной. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.07.2023
Вчера, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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