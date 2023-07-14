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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 14.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:59 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/obstrel-1884112164.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 14.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска утром в пятницу обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив в сумме 17 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T07:59
2023-07-14T07:59
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
горловка
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив в сумме 17 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 6.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров; 6.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметров; 7.05 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров ", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230713/obstrel-1883978064.html
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донецк, макеевка, горловка, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Горловка, СЦКК, Стирол, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 17 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник СЦКК. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив в сумме 17 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 6.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров; 6.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметров; 7.05 - населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский район): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров ", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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13 июля, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаГорловкаСЦККСтиролНАТО
 
 
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