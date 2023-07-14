https://ria.ru/20230714/obrazovanie-1884132721.html

Спикер Тамбовской облдумы подчеркнул значимость Года педагога и наставника

Спикер Тамбовской облдумы подчеркнул значимость Года педагога и наставника - РИА Новости, 14.07.2023

Спикер Тамбовской облдумы подчеркнул значимость Года педагога и наставника

Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин считает, что Год педагога и наставника призван подчеркнуть особую роль учителя. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:36

2023-07-14T10:36

2023-07-14T10:36

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тамбов

максим егоров

тамбовская областная дума

единая россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин считает, что Год педагога и наставника призван подчеркнуть особую роль учителя. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, на уровне Минпросвещения поддержана инициатива педагогических вузов о формировании единого стандарта воспитания при подготовке будущих учителей. "Сегодня на фоне происходящих в мире событий государство особое внимание уделяет вопросам молодежной политики, духовно-нравственного, патриотического воспитания. К этим темам мы неоднократно обращались на заседаниях комитетов, фракции партии "Единая Россия" в Тамбовской областной думе, Общественного совета при областной думе. Мы отчетливо видим, какие "идеалы" продвигает западное общество: разрушение института традиционной семьи, потребительское отношение к жизни, нравственную деградацию. Именно поэтому государство сегодня уделяет особое внимание патриотическому воспитанию, сохранению наших традиционных ценностей, которые лежат в основе здорового общества", - сказал Матушкин, его слова приводит пресс-служба Тамбовской областной думы. Он добавил, что прежде всего эта работа ориентирована на молодое поколение россиян, начинается с детсада и продолжается в школах, колледжах, вузах. Матушкин считает, что роль педагога очень важна в выстраивании у школьников и студентов системы моральных ценностей, нравственных ориентиров. А значит, и воспитательная работа должна быть системной, а учителя, преподаватели должны быть готовы к этой работе. "Для будущих педагогов важно иметь необходимые знания и умения в этой сфере, чтобы впоследствии реализовывать их в общении с детьми и родителями. Особую роль учителя также призван подчеркнуть Год педагога и наставника, объявленный президентом. В образовательных организациях региона проводится большая работа по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи. Школьники, например, активно поддерживают своими письмами участников специальной военной операции, студенты участвуют в изготовлении маскировочных сетей, в волонтерской деятельности. На базе тамбовского учебно-методического центра "Авангард" старшеклассники и студенты СПО во время сборов осваивают курс основ военной службы", - сказал он. По данным пресс-службы, для руководства области работа по патриотическому воспитанию молодежи – приоритетное направление деятельности. По инициативе главы региона Максима Егорова во всех школах, которые обновили по программе капитального ремонта, и в школах-новостройках созданы залы боевой и воинской славы. Также активно реализуется проект "Парта Героя". "Но роль учителя в патриотическом воспитании молодежи переоценить невозможно. Мы знаем, что нельзя заставить человека стать патриотом, но можно вырастить человека-патриота, опираясь на национальные традиции, воспитывая молодых людей на примерах соотечественников, проявивших себя в труде и ратном деле", - заключил Матушкин.

https://ria.ru/20230711/remont-1883620542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбов, максим егоров, тамбовская областная дума, единая россия