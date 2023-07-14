https://ria.ru/20230714/novouralsk-1884229166.html
На УЭХК измерили радиационный фон в Новоуральске и на предприятии
На УЭХК измерили радиационный фон в Новоуральске и на предприятии - РИА Новости, 14.07.2023
На УЭХК измерили радиационный фон в Новоуральске и на предприятии
Радиационный фон и в Новоуральске, и на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК) в четыре раза ниже природной нормы, заявили в пресс-службе предприятия. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:34
2023-07-14T15:34
2023-07-14T15:34
новоуральск
свердловская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Радиационный фон и в Новоуральске, и на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК) в четыре раза ниже природной нормы, заявили в пресс-службе предприятия. "Ноль целых семь сотых мкЗв/ч – такой радиационный фон сейчас в Новоуральске, на УЭХК. Это в четыре раза ниже природной нормы (до 0,3 мкЗв/ч)", – говорится в сообщении. В компании отметили, что показания фона можно проверить в ситуационно-кризисном центре "Росатома". "Каждый час они уходят с 9-и контрольных постов АСКРО (автоматизированной системы контроля радиационной обстановки) на промплошадках комбината", – добавили в пресс-службе. Как заявлял "Росатом", в пятницу утром на УЭХК в закрытом помещении цеха произошла разгерметизация кубометрового баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек пострадал. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что есть погибший. Как добавили журналистам на электрохимическом комбинате, погибший – слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства, он получил "механическую травму, несовместимую с жизнью". Остальные работники, находившиеся в производственном помещении цеха в момент инцидента, проходят медицинское обследование, большинство из них направлены по домам, их жизни и здоровью ничего не угрожает, подчеркнули в УЭХК.
https://ria.ru/20230714/avarii-1884160943.html
новоуральск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новоуральск, свердловская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Новоуральск, Свердловская область, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
На УЭХК измерили радиационный фон в Новоуральске и на предприятии
УЭХК: радиационный фон в Новоуральске и на урановом предприятии в четыре раза ниже нормы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Радиационный фон и в Новоуральске, и на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК) в четыре раза ниже природной нормы, заявили в пресс-службе предприятия.
"Ноль целых семь сотых мкЗв/ч – такой радиационный фон сейчас в Новоуральске, на УЭХК. Это в четыре раза ниже природной нормы (до 0,3 мкЗв/ч)", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что показания фона можно проверить в ситуационно-кризисном центре "Росатома
". "Каждый час они уходят с 9-и контрольных постов АСКРО (автоматизированной системы контроля радиационной обстановки) на промплошадках комбината", – добавили в пресс-службе.
Как заявлял "Росатом", в пятницу утром на УЭХК в закрытом помещении цеха произошла разгерметизация кубометрового баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек пострадал. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что есть погибший. Как добавили журналистам на электрохимическом комбинате, погибший – слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства, он получил "механическую травму, несовместимую с жизнью".
Остальные работники, находившиеся в производственном помещении цеха в момент инцидента, проходят медицинское обследование, большинство из них направлены по домам, их жизни и здоровью ничего не угрожает, подчеркнули в УЭХК.
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