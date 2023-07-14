https://ria.ru/20230714/nigeriya-1884268497.html

Нигерия ввела режим ЧП из-за продовольственного кризиса

Нигерия ввела режим ЧП из-за продовольственного кризиса - РИА Новости, 14.07.2023

Нигерия ввела режим ЧП из-за продовольственного кризиса

Президент Нигерии Бола Тинубу ввел режим чрезвычайного положения в связи с кризисом продовольственной безопасности в стране, сообщил его специальный советник... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:53

2023-07-14T17:53

2023-07-14T17:53

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент Нигерии Бола Тинубу ввел режим чрезвычайного положения в связи с кризисом продовольственной безопасности в стране, сообщил его специальный советник Деле Алаке. "В соответствии с позицией администрации по обеспечению поддержкой самых уязвимых, президент объявил о немедленном вступлении в силу следующих положений: немедленно объявляется режим чрезвычайного положения в сфере продовольственной безопасности", - заявил Алаке, слова которого цитирует газета Vanguard. Как передает агентство Блумберг, ранее власти Нигерии отменили программу субсидий на топливо, которая обходилась правительству в 10 миллиардов долларов в год. В результате этого, а также из-за недавних наводнений в аграрных районах страны цены на топливо и продовольствие подскочили, что привело к резкому падению спроса на продукты питания из-за их дороговизны. По словам Алаке, власти страны направят средства, ранее выделявшиеся на субсидирование топлива, на поддержку сельскохозяйственного сектора. Он также сообщил, что в следующие недели власти введут в действие ряд инициатив для борьбы с инфляцией и обеспечения непрерывных поставок доступного продовольствия для жителей страны. В мае пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке предупреждал о том, что летом от голода в Нигерии может пострадать около 4,3 миллиона человек, связав это с неурожайным сезоном на северо-востоке страны.

https://ria.ru/20230412/prodovolstvie-1864912349.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нигерия, оон