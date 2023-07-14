Рейтинг@Mail.ru
В Коми после нефтеразлива очистили более 1,5 тысячи "квадратов" территории - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/nefterazliv-1884271952.html
В Коми после нефтеразлива очистили более 1,5 тысячи "квадратов" территории
В Коми после нефтеразлива очистили более 1,5 тысячи "квадратов" территории - РИА Новости, 14.07.2023
В Коми после нефтеразлива очистили более 1,5 тысячи "квадратов" территории
Более 1,5 тысячи квадратных метров территории очищено от загрязнения в рамках ликвидации последствий нефтеразлива на Южно-Ошском нефтяном месторождении в Коми,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:07
2023-07-14T18:07
происшествия
усинск
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572639965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bf334e18a103cbb1d030ad0fc7fb5a38.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Более 1,5 тысячи квадратных метров территории очищено от загрязнения в рамках ликвидации последствий нефтеразлива на Южно-Ошском нефтяном месторождении в Коми, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич. "Работаем над устранением последствий нефтеразлива на Южно-Ошском месторождении… Площадь очищенной территории – 1588 квадратных метров. Объем собранного нефтезагрязненного грунта – 7,95 кубометров", - написала она в своем телеграм-канале. По словам главы минприроды Коми, по состоянию на пятницу, в ликвидации последствий нефтеразлива задействованы 78 человек и 20 единиц техники. Соответствующие работы включают, в частности, обслуживание боновых заграждений, сбор пленки, образующейся в результате промывки береговой линии, срезку загрязненного кустарника и распыление сорбента. Ранее Киселевич сообщала, что последствия нефтеразлива в республике планируется ликвидировать до 27 июля. Как сообщалось, 2 июля на территории городского округа Усинск введен режим повышенной готовности после отказа трубопровода компании "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. Произошел разлив нефтесодержащей жидкости, часть ее попала в реку Колву. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала, что в реку Колва могла попасть тысяча кубометров нефти, нанесен серьезный ущерб экологии. Также сообщалось, что нефтеразлив мог загрязнить около гектара земель. Следственные органы по факту разлива нефтесодержащей жидкости возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды".
https://ria.ru/20230707/pyatno-1882866385.html
усинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572639965_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e627ab8f2d8a63974d4a377ae6f48e63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усинск, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Усинск, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Коми после нефтеразлива очистили более 1,5 тысячи "квадратов" территории

В Коми после нефтеразлива очистили более 1,5 тысячи квадратов территории от загрязнения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРазлив нефти
Разлив нефти - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Разлив нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Более 1,5 тысячи квадратных метров территории очищено от загрязнения в рамках ликвидации последствий нефтеразлива на Южно-Ошском нефтяном месторождении в Коми, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич.
"Работаем над устранением последствий нефтеразлива на Южно-Ошском месторождении… Площадь очищенной территории – 1588 квадратных метров. Объем собранного нефтезагрязненного грунта – 7,95 кубометров", - написала она в своем телеграм-канале.
По словам главы минприроды Коми, по состоянию на пятницу, в ликвидации последствий нефтеразлива задействованы 78 человек и 20 единиц техники. Соответствующие работы включают, в частности, обслуживание боновых заграждений, сбор пленки, образующейся в результате промывки береговой линии, срезку загрязненного кустарника и распыление сорбента.
Ранее Киселевич сообщала, что последствия нефтеразлива в республике планируется ликвидировать до 27 июля.
Как сообщалось, 2 июля на территории городского округа Усинск введен режим повышенной готовности после отказа трубопровода компании "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. Произошел разлив нефтесодержащей жидкости, часть ее попала в реку Колву. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала, что в реку Колва могла попасть тысяча кубометров нефти, нанесен серьезный ущерб экологии. Также сообщалось, что нефтеразлив мог загрязнить около гектара земель. Следственные органы по факту разлива нефтесодержащей жидкости возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды".
Виды Астрахани - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
На Волге обнаружили маслянистое пятно площадью более 60 тысяч "квадратов"
7 июля, 18:02
 
ПроисшествияУсинскСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала