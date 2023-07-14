https://ria.ru/20230714/nefterazliv-1884271952.html

В Коми после нефтеразлива очистили более 1,5 тысячи "квадратов" территории

В Коми после нефтеразлива очистили более 1,5 тысячи "квадратов" территории - РИА Новости, 14.07.2023

В Коми после нефтеразлива очистили более 1,5 тысячи "квадратов" территории

Более 1,5 тысячи квадратных метров территории очищено от загрязнения в рамках ликвидации последствий нефтеразлива на Южно-Ошском нефтяном месторождении в Коми,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T18:07

2023-07-14T18:07

2023-07-14T18:07

происшествия

усинск

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572639965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bf334e18a103cbb1d030ad0fc7fb5a38.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Более 1,5 тысячи квадратных метров территории очищено от загрязнения в рамках ликвидации последствий нефтеразлива на Южно-Ошском нефтяном месторождении в Коми, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Екатерина Киселевич. "Работаем над устранением последствий нефтеразлива на Южно-Ошском месторождении… Площадь очищенной территории – 1588 квадратных метров. Объем собранного нефтезагрязненного грунта – 7,95 кубометров", - написала она в своем телеграм-канале. По словам главы минприроды Коми, по состоянию на пятницу, в ликвидации последствий нефтеразлива задействованы 78 человек и 20 единиц техники. Соответствующие работы включают, в частности, обслуживание боновых заграждений, сбор пленки, образующейся в результате промывки береговой линии, срезку загрязненного кустарника и распыление сорбента. Ранее Киселевич сообщала, что последствия нефтеразлива в республике планируется ликвидировать до 27 июля. Как сообщалось, 2 июля на территории городского округа Усинск введен режим повышенной готовности после отказа трубопровода компании "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. Произошел разлив нефтесодержащей жидкости, часть ее попала в реку Колву. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщала, что в реку Колва могла попасть тысяча кубометров нефти, нанесен серьезный ущерб экологии. Также сообщалось, что нефтеразлив мог загрязнить около гектара земель. Следственные органы по факту разлива нефтесодержащей жидкости возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды".

https://ria.ru/20230707/pyatno-1882866385.html

усинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, усинск, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)