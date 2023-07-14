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Кулеба заявил, что предостерег НАТО от превращения годовой программы в ПДЧ - РИА Новости, 14.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/nato-1884155089.html
Кулеба заявил, что предостерег НАТО от превращения годовой программы в ПДЧ
Кулеба заявил, что предостерег НАТО от превращения годовой программы в ПДЧ - РИА Новости, 14.07.2023
Кулеба заявил, что предостерег НАТО от превращения годовой программы в ПДЧ
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предостерег страны НАТО от превращения годовой национальной программы в новый план... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:07
2023-07-14T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
нато
мид украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предостерег страны НАТО от превращения годовой национальной программы в новый план действий по членству (ПДЧ). "На некоторых встречах с правильными людьми, которые имеют влияние на этот процесс, я им говорил: "Дорогие мои, даже не думайте превратить годовую национальную программу в де-факто второй ПДЧ (план действий по членству - ред.). Если я увижу, что хоть один шаг вы делаете в эту сторону, что вы ПДЧ отменили, а вместо ПДЧ создали какого-то такого же монстра... при всей любви, сразу после объятий с благодарностью за всю вашу помощь придется бить вас по рукам", - заявил он в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, показанном в пятницу на украинском телевидении. Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона заявила, что в рамках годовой национальной программы страны НАТО будут частично оценивать прогресс Украины на пути в альянс. Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, нато, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба заявил, что предостерег НАТО от превращения годовой программы в ПДЧ

Кулеба заявил, что потребовал от стран НАТО не превращать годовую программу в новый ПДЧ

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предостерег страны НАТО от превращения годовой национальной программы в новый план действий по членству (ПДЧ).
"На некоторых встречах с правильными людьми, которые имеют влияние на этот процесс, я им говорил: "Дорогие мои, даже не думайте превратить годовую национальную программу в де-факто второй ПДЧ (план действий по членству - ред.). Если я увижу, что хоть один шаг вы делаете в эту сторону, что вы ПДЧ отменили, а вместо ПДЧ создали какого-то такого же монстра... при всей любви, сразу после объятий с благодарностью за всю вашу помощь придется бить вас по рукам", - заявил он в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, показанном в пятницу на украинском телевидении.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона заявила, что в рамках годовой национальной программы страны НАТО будут частично оценивать прогресс Украины на пути в альянс.
Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
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