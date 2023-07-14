Кулеба заявил, что предостерег НАТО от превращения годовой программы в ПДЧ
Кулеба заявил, что потребовал от стран НАТО не превращать годовую программу в новый ПДЧ
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предостерег страны НАТО от превращения годовой национальной программы в новый план действий по членству (ПДЧ).
"На некоторых встречах с правильными людьми, которые имеют влияние на этот процесс, я им говорил: "Дорогие мои, даже не думайте превратить годовую национальную программу в де-факто второй ПДЧ (план действий по членству - ред.). Если я увижу, что хоть один шаг вы делаете в эту сторону, что вы ПДЧ отменили, а вместо ПДЧ создали какого-то такого же монстра... при всей любви, сразу после объятий с благодарностью за всю вашу помощь придется бить вас по рукам", - заявил он в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, показанном в пятницу на украинском телевидении.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона заявила, что в рамках годовой национальной программы страны НАТО будут частично оценивать прогресс Украины на пути в альянс.
Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.