https://ria.ru/20230714/nato-1884155089.html

Кулеба заявил, что предостерег НАТО от превращения годовой программы в ПДЧ

Кулеба заявил, что предостерег НАТО от превращения годовой программы в ПДЧ - РИА Новости, 14.07.2023

Кулеба заявил, что предостерег НАТО от превращения годовой программы в ПДЧ

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предостерег страны НАТО от превращения годовой национальной программы в новый план... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:07

2023-07-14T12:07

2023-07-14T12:07

специальная военная операция на украине

в мире

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мид украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предостерег страны НАТО от превращения годовой национальной программы в новый план действий по членству (ПДЧ). "На некоторых встречах с правильными людьми, которые имеют влияние на этот процесс, я им говорил: "Дорогие мои, даже не думайте превратить годовую национальную программу в де-факто второй ПДЧ (план действий по членству - ред.). Если я увижу, что хоть один шаг вы делаете в эту сторону, что вы ПДЧ отменили, а вместо ПДЧ создали какого-то такого же монстра... при всей любви, сразу после объятий с благодарностью за всю вашу помощь придется бить вас по рукам", - заявил он в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, показанном в пятницу на украинском телевидении. Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона заявила, что в рамках годовой национальной программы страны НАТО будут частично оценивать прогресс Украины на пути в альянс. Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий кулеба, нато, мид украины, ситуация в днр и лнр