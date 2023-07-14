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НАТО столкнулось с кризисом с закупками вооружений, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2023
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09:43 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/nato-1884120431.html
НАТО столкнулось с кризисом с закупками вооружений, пишут СМИ
НАТО столкнулось с кризисом с закупками вооружений, пишут СМИ - РИА Новости, 14.07.2023
НАТО столкнулось с кризисом с закупками вооружений, пишут СМИ
Страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:43
2023-07-14T09:43
украина
сша
россия
дмитрий песков
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам, пишет колумнист агентства Блумберг Макс Хастингс. "Вильнюс на на этой неделе был наполнен звуками добрых намерений. Они исходили от каждого члена на саммите НАТО, несмотря на сохраняющиеся разногласия по поводу возможного членства Украины в альянсе. Еще более суровое суждение о происходящем - зияющая пропасть между словами и делами - подчеркивается плачевным состоянием закупок вооружений по обе стороны Атлантики", - пишет колумнист. Как пишет автор статьи, США находятся в лучшем положении, чем Европа, "но даже самая могущественная страна НАТО сталкивается с серьезными трудностями, пытаясь поддерживать свою помощь Украине". "Забудьте на мгновение о кассетных боеприпасах... Примите во внимание поразительную реальность того, что США вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам", - отмечает Хастингс, отметив, что "полки в арсеналах США пусты". При этом в статье отмечается, что ситуация в Европе "намного хуже". По мнению автора, в Германии, а также в других европейских странах, за исключением Польши, стран Балтии и Северной Европы, отсутствует политическая воля к принятию эффективных мер либо по укреплению своих вооруженных сил, либо по поддержке обеспечения Киева боеприпасами. Как отмечает Хастингс, даже в Британии, "которая сделала для помощи Украине больше, чем любая другая европейская страна", существует внутреннее нежелание увеличивать расходы на оборону. "Хотя на этой неделе в Вильнюсе было сказано много правильных вещей, важно признать серьезность кризиса закупок НАТО", - отмечает колумнист. Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230714/nato-1884089167.html
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украина, сша, россия, дмитрий песков, сергей лавров, нато, в мире
Украина, США, Россия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, В мире
НАТО столкнулось с кризисом с закупками вооружений, пишут СМИ

Блумберг: НАТО испытывает серьезный кризис с закупками вооружений из-за поддержки Киева

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам, пишет колумнист агентства Блумберг Макс Хастингс.
"Вильнюс на на этой неделе был наполнен звуками добрых намерений. Они исходили от каждого члена на саммите НАТО, несмотря на сохраняющиеся разногласия по поводу возможного членства Украины в альянсе. Еще более суровое суждение о происходящем - зияющая пропасть между словами и делами - подчеркивается плачевным состоянием закупок вооружений по обе стороны Атлантики", - пишет колумнист.
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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Как пишет автор статьи, США находятся в лучшем положении, чем Европа, "но даже самая могущественная страна НАТО сталкивается с серьезными трудностями, пытаясь поддерживать свою помощь Украине".
«
"Забудьте на мгновение о кассетных боеприпасах... Примите во внимание поразительную реальность того, что США вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам", - отмечает Хастингс, отметив, что "полки в арсеналах США пусты".
При этом в статье отмечается, что ситуация в Европе "намного хуже". По мнению автора, в Германии, а также в других европейских странах, за исключением Польши, стран Балтии и Северной Европы, отсутствует политическая воля к принятию эффективных мер либо по укреплению своих вооруженных сил, либо по поддержке обеспечения Киева боеприпасами. Как отмечает Хастингс, даже в Британии, "которая сделала для помощи Украине больше, чем любая другая европейская страна", существует внутреннее нежелание увеличивать расходы на оборону.
"Хотя на этой неделе в Вильнюсе было сказано много правильных вещей, важно признать серьезность кризиса закупок НАТО", - отмечает колумнист.
Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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