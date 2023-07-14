Рейтинг@Mail.ru
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 14.07.2023 (обновлено: 08:54 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/nastuplenie-1884106773.html
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой - РИА Новости, 14.07.2023
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T05:04
2023-07-14T08:54
специальная военная операция на украине
клещеевка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881478623_0:56:3434:1987_1920x0_80_0_0_6ae2648ade5620cd87dac247f8c04bda.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой — огнем артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана", — сказал он. По словам Астафьева, бойцы российского спецназа захватили двух пленных, основную часть атакующих уничтожили.Как сообщили накануне в Минобороны, южная группировка войск за минувшие сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 военнослужащих.
https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883889888.html
клещеевка
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881478623_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_8b6d73d7048f9ae5cd2e16105801003d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
клещеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой

Бойцы группировки "Юг" сорвали атаку ВСУ и взяли пленных под Клещеевкой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
"Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой — огнем артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана", — сказал он.
По словам Астафьева, бойцы российского спецназа захватили двух пленных, основную часть атакующих уничтожили.
Как сообщили накануне в Минобороны, южная группировка войск за минувшие сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 военнослужащих.
Военнослужащие ВС РФ едут на квадроцикле на Артемовском тактическом направлении - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Клещеевка под Артемовском находится под контролем России, сообщил Алаудинов
13 июля, 08:56
 
Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала