https://ria.ru/20230714/nastuplenie-1884106773.html
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой - РИА Новости, 14.07.2023
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T05:04
2023-07-14T05:04
2023-07-14T08:54
специальная военная операция на украине
клещеевка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881478623_0:56:3434:1987_1920x0_80_0_0_6ae2648ade5620cd87dac247f8c04bda.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой — огнем артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана", — сказал он. По словам Астафьева, бойцы российского спецназа захватили двух пленных, основную часть атакующих уничтожили.Как сообщили накануне в Минобороны, южная группировка войск за минувшие сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 военнослужащих.
https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883889888.html
клещеевка
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881478623_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_8b6d73d7048f9ae5cd2e16105801003d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
клещеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
Бойцы группировки "Юг" сорвали атаку ВСУ и взяли пленных под Клещеевкой