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Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой - РИА Новости, 14.07.2023

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T05:04

2023-07-14T05:04

2023-07-14T08:54

специальная военная операция на украине

клещеевка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев. "Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины. Завязался бой — огнем артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была сорвана", — сказал он. По словам Астафьева, бойцы российского спецназа захватили двух пленных, основную часть атакующих уничтожили.Как сообщили накануне в Минобороны, южная группировка войск за минувшие сутки отразила 16 атак ВСУ, уничтожив до 480 военнослужащих.

https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883889888.html

клещеевка

россия

донецкая народная республика

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клещеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика