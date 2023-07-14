https://ria.ru/20230714/namestnik-1884305456.html

Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что не согласен с решением суда

Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что не согласен с решением суда - РИА Новости, 14.07.2023

Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что не согласен с решением суда

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви Павел (Лебедь) заявил, что не согласен с решением суда об аресте, денег... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T22:25

2023-07-14T22:25

2023-07-14T23:01

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви Павел (Лебедь) заявил, что не согласен с решением суда об аресте, денег на залог у него нет.Суд на Украине взял под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла (Лебедя) под стражу до 14 августа, сообщила судья.Ранее в пятницу Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов)."Я не согласен с этим решением... Сумма 33 миллиона... У меня таких денег нет... Меня судят за Христа, за церковь, за веру... Дальше дело адвокатов", - сказал Павел после оглашения приговора, видео опубликовал телеграм-канал Союза православных журналистов.По его словам, выносившая решение судья "показала, что она под давлением людей, которые в этом заинтересованы". Перед тем как его вывели из зала суда, он попросил разрешить ему взять в машине таблетки и Евангелие.После этого Павла увезли в СИЗО. Верующие, ожидавшие решения у здания суда, встречали полицейскую машину, увозящую митрополита песнопением "Христос Воскресе смертью смерть поправ" и возгласами "Воистину воскресе".Накануне СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест.В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.

https://ria.ru/20230714/lavra-1884254318.html

https://ria.ru/20230630/lavra-1881490326.html

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украина, киев, россия, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц