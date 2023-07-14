https://ria.ru/20230714/naemniki-1884238456.html
Рогов сообщил об уничтожении группы наемников в Запорожской области
Рогов сообщил об уничтожении группы наемников в Запорожской области - РИА Новости, 14.07.2023
Рогов сообщил об уничтожении группы наемников в Запорожской области
Диверсионная группа украинских войск, состоящая из иностранных наемников, уничтожена на линии фронта в районе села Работино в Запорожской области, сообщил глава РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:03
2023-07-14T16:03
2023-07-14T16:03
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Диверсионная группа украинских войск, состоящая из иностранных наемников, уничтожена на линии фронта в районе села Работино в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В районе села Работино был замечен и уничтожен вражеский пикап с диверсантами. В нем находились иностранные наемники", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, пикап уничтожили дроном-камикадзе. Кроме того, противник предпринял попытку штурма в районе Работино, но попал под массированный огонь и бежал с поля боя, понеся большие потери, добавил Рогов.
https://ria.ru/20230711/kontrnastuplenie-1883629050.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_60f7f40320c700838d02c8541940d6b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил об уничтожении группы наемников в Запорожской области
Рогов: в Запорожской области уничтожили украинскую ДРГ, состоявшую из наемников
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Диверсионная группа украинских войск, состоящая из иностранных наемников, уничтожена на линии фронта в районе села Работино в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В районе села Работино был замечен и уничтожен вражеский пикап с диверсантами. В нем находились иностранные наемники", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, пикап уничтожили дроном-камикадзе.
Кроме того, противник предпринял попытку штурма в районе Работино, но попал под массированный огонь и бежал с поля боя, понеся большие потери, добавил Рогов.
Ирландский наемник раскрыл шокирующие подробности о контрнаступлении ВСУ