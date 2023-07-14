https://ria.ru/20230714/naemniki-1884238456.html

Рогов сообщил об уничтожении группы наемников в Запорожской области

Рогов сообщил об уничтожении группы наемников в Запорожской области - РИА Новости, 14.07.2023

Рогов сообщил об уничтожении группы наемников в Запорожской области

Диверсионная группа украинских войск, состоящая из иностранных наемников, уничтожена на линии фронта в районе села Работино в Запорожской области, сообщил глава РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:03

2023-07-14T16:03

2023-07-14T16:03

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Диверсионная группа украинских войск, состоящая из иностранных наемников, уничтожена на линии фронта в районе села Работино в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В районе села Работино был замечен и уничтожен вражеский пикап с диверсантами. В нем находились иностранные наемники", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, пикап уничтожили дроном-камикадзе. Кроме того, противник предпринял попытку штурма в районе Работино, но попал под массированный огонь и бежал с поля боя, понеся большие потери, добавил Рогов.

https://ria.ru/20230711/kontrnastuplenie-1883629050.html

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр