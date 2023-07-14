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Лауреатами московской премии в области туризма стали 14 человек - РИА Новости, 14.07.2023
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07:47 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/moskva-1884111643.html
Лауреатами московской премии в области туризма стали 14 человек
Лауреатами московской премии в области туризма стали 14 человек - РИА Новости, 14.07.2023
Лауреатами московской премии в области туризма стали 14 человек
Лауреатами премии города Москвы в области туризма стали 14 человек, это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T07:47
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москва
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лауреатами премии города Москвы в области туризма стали 14 человек, это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте мэра столицы. "В ситуационном центре Правительства Москвы состоялась церемония вручения премии города Москвы в области туризма. Лауреатами стали 14 человек - в два раза больше, чем в прошлом году. В их числе руководители и сотрудники туристических компаний и ассоциаций, ведущие отельеры, экскурсоводы и организаторы экскурсий. Размер премии - один миллион рублей", - говорится в сообщении.
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Москва
Лауреатами московской премии в области туризма стали 14 человек

Лауреатами премии города Москвы в 2023 году в области туризма стали 14 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лауреатами премии города Москвы в области туризма стали 14 человек, это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщается на сайте мэра столицы.
"В ситуационном центре Правительства Москвы состоялась церемония вручения премии города Москвы в области туризма. Лауреатами стали 14 человек - в два раза больше, чем в прошлом году. В их числе руководители и сотрудники туристических компаний и ассоциаций, ведущие отельеры, экскурсоводы и организаторы экскурсий. Размер премии - один миллион рублей", - говорится в сообщении.
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