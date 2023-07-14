https://ria.ru/20230714/moskva-1884107058.html

На московской улице, где столкнулись два грузовика, восстановили движение

На московской улице, где столкнулись два грузовика, восстановили движение - РИА Новости, 14.07.2023

На московской улице, где столкнулись два грузовика, восстановили движение

Движение на Рябиновой улице в Москве, где столкнулись два грузовика, восстановлено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T05:10

2023-07-14T05:10

2023-07-14T05:10

москва

происшествия

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861496805_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_477aa35abbafc54b3e1d9899ae42344e.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Движение на Рябиновой улице в Москве, где столкнулись два грузовика, восстановлено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. В ночь на пятницу ведомство информировало, что два грузовика столкнулись на Рябиновой улице в Москве, один из них загорелся. Согласно видеозаписи в телеграм-канале, грузовик въехал в поворачивавшую фуру, после чего сразу вспыхнул сильный пожар. "Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230709/dtp-1883055729.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, авто