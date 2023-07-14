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На московской улице, где столкнулись два грузовика, восстановили движение
На московской улице, где столкнулись два грузовика, восстановили движение - РИА Новости, 14.07.2023
На московской улице, где столкнулись два грузовика, восстановили движение
Движение на Рябиновой улице в Москве, где столкнулись два грузовика, восстановлено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T05:10
2023-07-14T05:10
2023-07-14T05:10
москва
происшествия
авто
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Движение на Рябиновой улице в Москве, где столкнулись два грузовика, восстановлено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. В ночь на пятницу ведомство информировало, что два грузовика столкнулись на Рябиновой улице в Москве, один из них загорелся. Согласно видеозаписи в телеграм-канале, грузовик въехал в поворачивавшую фуру, после чего сразу вспыхнул сильный пожар. "Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, авто
Москва, Происшествия, Авто
На московской улице, где столкнулись два грузовика, восстановили движение
На Рябиновой улице на западе Москвы, где столкнулись два грузовика, восстановили движении