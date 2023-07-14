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На московской улице, где столкнулись два грузовика, восстановили движение - РИА Новости, 14.07.2023
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05:10 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/moskva-1884107058.html
На московской улице, где столкнулись два грузовика, восстановили движение
На московской улице, где столкнулись два грузовика, восстановили движение - РИА Новости, 14.07.2023
На московской улице, где столкнулись два грузовика, восстановили движение
Движение на Рябиновой улице в Москве, где столкнулись два грузовика, восстановлено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T05:10
2023-07-14T05:10
москва
происшествия
авто
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Движение на Рябиновой улице в Москве, где столкнулись два грузовика, восстановлено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. В ночь на пятницу ведомство информировало, что два грузовика столкнулись на Рябиновой улице в Москве, один из них загорелся. Согласно видеозаписи в телеграм-канале, грузовик въехал в поворачивавшую фуру, после чего сразу вспыхнул сильный пожар. "Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, авто
Москва, Происшествия, Авто
На московской улице, где столкнулись два грузовика, восстановили движение

На Рябиновой улице на западе Москвы, где столкнулись два грузовика, восстановили движении

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Движение на Рябиновой улице в Москве, где столкнулись два грузовика, восстановлено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
В ночь на пятницу ведомство информировало, что два грузовика столкнулись на Рябиновой улице в Москве, один из них загорелся. Согласно видеозаписи в телеграм-канале, грузовик въехал в поворачивавшую фуру, после чего сразу вспыхнул сильный пожар.
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"Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в сообщении.
 
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