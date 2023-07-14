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Моор передал тюменским подразделениям в зону СВО машины и снаряжение - РИА Новости, 14.07.2023
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Надежные люди
 
12:38 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/moor-1884166242.html
Моор передал тюменским подразделениям в зону СВО машины и снаряжение
Моор передал тюменским подразделениям в зону СВО машины и снаряжение - РИА Новости, 14.07.2023
Моор передал тюменским подразделениям в зону СВО машины и снаряжение
Автомобили повышенной проходимости, укомплектованные тепловизорами и приборами ночного видения, бронежилетами и антидроновыми ружьями, получили бойцы тюменских... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:38
2023-07-14T12:38
надежные люди
александр моор
тюменская область
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 14 июл – РИА Новости. Автомобили повышенной проходимости, укомплектованные тепловизорами и приборами ночного видения, бронежилетами и антидроновыми ружьями, получили бойцы тюменских подразделений, находящиеся в отпуске, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале. Бойцы получили от правительства Тюменской области девять "УАЗов": "Патриоты" для группы управления подразделением, "буханки" для транспортировки личного состава и "фермеры" для перевозки имущества и экипировки. "Встретился с бойцами наших подразделений, которые сейчас находятся в отпуске в Тюмени. Передал им ключи от девяти автомобилей повышенной проходимости. В каждой – бронежилеты, каски, приборы ночного видения и тепловизионные монокуляры. Чтобы уберечь экипаж автомобиля от угрозы с воздуха, в каждой машине есть антидроновое ружье", - отметил Моор. Помимо перечисленного, в автомобилях есть специальные накидки-одеяла, позволяющие скрыть его тепловое излучение, расходники для ремонта техники, а также штурмовые бронежилеты с дополнительной защитой для бойцов инженерной разведки, дизельные генераторы для работы в "поле" и электроинструмент. По словам губернатора, новая техника уже скоро заступит на службу в подразделениях.
https://ria.ru/20230714/pomosch-1884149186.html
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александр моор, тюменская область, тюмень
Надежные люди, Александр Моор, Тюменская область, Тюмень
Моор передал тюменским подразделениям в зону СВО машины и снаряжение

Губернатор Моор передал тюменским подразделениям в зону спецоперации машины и снаряжение

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 14 июл – РИА Новости. Автомобили повышенной проходимости, укомплектованные тепловизорами и приборами ночного видения, бронежилетами и антидроновыми ружьями, получили бойцы тюменских подразделений, находящиеся в отпуске, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале.
Бойцы получили от правительства Тюменской области девять "УАЗов": "Патриоты" для группы управления подразделением, "буханки" для транспортировки личного состава и "фермеры" для перевозки имущества и экипировки.
"Встретился с бойцами наших подразделений, которые сейчас находятся в отпуске в Тюмени. Передал им ключи от девяти автомобилей повышенной проходимости. В каждой – бронежилеты, каски, приборы ночного видения и тепловизионные монокуляры. Чтобы уберечь экипаж автомобиля от угрозы с воздуха, в каждой машине есть антидроновое ружье", - отметил Моор.
Помимо перечисленного, в автомобилях есть специальные накидки-одеяла, позволяющие скрыть его тепловое излучение, расходники для ремонта техники, а также штурмовые бронежилеты с дополнительной защитой для бойцов инженерной разведки, дизельные генераторы для работы в "поле" и электроинструмент.
По словам губернатора, новая техника уже скоро заступит на службу в подразделениях.
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Надежные людиАлександр МоорТюменская областьТюмень
 
 
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