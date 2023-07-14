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В Новосибирской области от удара молнии погиб подросток - РИА Новости, 14.07.2023
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08:17 14.07.2023 (обновлено: 11:51 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/molniya-1884113046.html
В Новосибирской области от удара молнии погиб подросток
В Новосибирской области от удара молнии погиб подросток - РИА Новости, 14.07.2023
В Новосибирской области от удара молнии погиб подросток
В Новосибирской области молния ударила в дерево, под которым прятались от дождя двое подростков, один из них погиб, сообщило СУ СК по региону. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T08:17
2023-07-14T11:51
происшествия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 14 июл — РИА Новости. В Новосибирской области молния ударила в дерево, под которым прятались от дождя двое подростков, один из них погиб, сообщило СУ СК по региону.По предварительной версии следствия, накануне днем в лесу в поселке Александровка Болотнинского района два мальчика, 16 и 13 лет, во время грозы спрятались под дерево."На месте было обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками поражения электрическим током. Находившийся там же 13-летний мальчик госпитализирован в районную больницу", — говорится в пресс-релизе СК.Болотнинский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК начал проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Новосибирской области от удара молнии погиб подросток

В Новосибирской области от удара молнии погиб 16-летний подросток

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМолния
Молния - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Молния. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 14 июл — РИА Новости. В Новосибирской области молния ударила в дерево, под которым прятались от дождя двое подростков, один из них погиб, сообщило СУ СК по региону.
По предварительной версии следствия, накануне днем в лесу в поселке Александровка Болотнинского района два мальчика, 16 и 13 лет, во время грозы спрятались под дерево.
"На месте было обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками поражения электрическим током. Находившийся там же 13-летний мальчик госпитализирован в районную больницу", — говорится в пресс-релизе СК.
Болотнинский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК начал проверку.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
Вспышка молнии - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
В Коломне женщина пострадала от удара молнии
7 июля, 22:33
 
ПроисшествияНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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