https://ria.ru/20230714/molniya-1884113046.html

В Новосибирской области от удара молнии погиб подросток

В Новосибирской области от удара молнии погиб подросток - РИА Новости, 14.07.2023

В Новосибирской области от удара молнии погиб подросток

В Новосибирской области молния ударила в дерево, под которым прятались от дождя двое подростков, один из них погиб, сообщило СУ СК по региону. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T08:17

2023-07-14T08:17

2023-07-14T11:51

происшествия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 14 июл — РИА Новости. В Новосибирской области молния ударила в дерево, под которым прятались от дождя двое подростков, один из них погиб, сообщило СУ СК по региону.По предварительной версии следствия, накануне днем в лесу в поселке Александровка Болотнинского района два мальчика, 16 и 13 лет, во время грозы спрятались под дерево."На месте было обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками поражения электрическим током. Находившийся там же 13-летний мальчик госпитализирован в районную больницу", — говорится в пресс-релизе СК.Болотнинский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК начал проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20230707/molniya-1882906094.html

новосибирская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), россия