https://ria.ru/20230714/molniya-1884113046.html
В Новосибирской области от удара молнии погиб подросток
В Новосибирской области от удара молнии погиб подросток - РИА Новости, 14.07.2023
В Новосибирской области от удара молнии погиб подросток
В Новосибирской области молния ударила в дерево, под которым прятались от дождя двое подростков, один из них погиб, сообщило СУ СК по региону. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T08:17
2023-07-14T08:17
2023-07-14T11:51
происшествия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НОВОСИБИРСК, 14 июл — РИА Новости. В Новосибирской области молния ударила в дерево, под которым прятались от дождя двое подростков, один из них погиб, сообщило СУ СК по региону.По предварительной версии следствия, накануне днем в лесу в поселке Александровка Болотнинского района два мальчика, 16 и 13 лет, во время грозы спрятались под дерево."На месте было обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками поражения электрическим током. Находившийся там же 13-летний мальчик госпитализирован в районную больницу", — говорится в пресс-релизе СК.Болотнинский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК начал проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
https://ria.ru/20230707/molniya-1882906094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Новосибирской области от удара молнии погиб подросток
В Новосибирской области от удара молнии погиб 16-летний подросток