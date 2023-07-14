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Шор высказался о статусе кандидата в ЕС для Молдавии - РИА Новости, 14.07.2023
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14:01 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/moldaviya-1884194554.html
Шор высказался о статусе кандидата в ЕС для Молдавии
Шор высказался о статусе кандидата в ЕС для Молдавии - РИА Новости, 14.07.2023
Шор высказался о статусе кандидата в ЕС для Молдавии
Официальный статус кандидата в Евросоюз принес Молдавии сплошные трудности и проблемы, среди которых завышенные тарифы на газ, электроэнергию и значительно... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:01
2023-07-14T14:01
молдавия
европа
россия
майя санду
илан шор
евросоюз
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Официальный статус кандидата в Евросоюз принес Молдавии сплошные трудности и проблемы, среди которых завышенные тарифы на газ, электроэнергию и значительно возросший уровень бедности, заявил в своем телеграм-канале лидер запрещенной в стране оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение. "К сожалению, так называемый статус страны-кандидата в ЕС принес Молдове сплошные трудности и проблемы, завышенные тарифы на газ, электроэнергию и т. д. Бедность в Молдове превысила максимальный рубеж практически с начала независимости республики и стала в несколько раз выше, чем когда PAS (ПДС – правящая Партия "Действие и солидарность" - ред.) впервые пришла к власти", - говорится в сообщении. По его словам, Европа поучаствовала в том, чтобы Молдавия испортила отношения с Россией, следствием чего стали завышенные тарифы. "Все это произошло потому, что именно Европа заставила Майю Санду поругаться с Россией, и результатом этого стали те тарифы, которые сегодня вынуждены платить граждане Молдовы. Сегодняшняя Европа уже не та, что раньше. Она лишилась своих принципов", - пояснил политик. Он отметил, что выступает за независимую и процветающую Молдавию, в связи с этим настаивает на референдуме относительно внешнего вектора страны. "Мы способны сами определять свое будущее и строить такую Молдову, которой мы могли бы гордиться", - подчеркнул Шор. В начале июня в Оргееве, в третьем по величине городе в Молдавии, состоялось собрание граждан со всей республики, на котором было принято решение инициировать консультативный республиканский референдум о статусе нейтралитета и внешнеполитическом курсе страны, было решено, что сбором подписей займется инициативная группа, которую может возглавить мэр города Оргеев Павел Вережану. Делегаты собрания 29 июня передали документы для организации референдума в ЦИК. Однако Центризбирком Молдавии отклонил запрос представителей оппозиции.
https://ria.ru/20230712/otstavka-1883720469.html
https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html
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молдавия, европа, россия, майя санду, илан шор, евросоюз, еврокомиссия
Молдавия, Европа, Россия, Майя Санду, Илан Шор, Евросоюз, Еврокомиссия
Шор высказался о статусе кандидата в ЕС для Молдавии

Оппозиционер Шор: статус кандидата в ЕС принес Молдавии сплошные трудности и проблемы

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Официальный статус кандидата в Евросоюз принес Молдавии сплошные трудности и проблемы, среди которых завышенные тарифы на газ, электроэнергию и значительно возросший уровень бедности, заявил в своем телеграм-канале лидер запрещенной в стране оппозиционной партии "Шор" Илан Шор.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в объединение.
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"К сожалению, так называемый статус страны-кандидата в ЕС принес Молдове сплошные трудности и проблемы, завышенные тарифы на газ, электроэнергию и т. д. Бедность в Молдове превысила максимальный рубеж практически с начала независимости республики и стала в несколько раз выше, чем когда PAS (ПДС – правящая Партия "Действие и солидарность" - ред.) впервые пришла к власти", - говорится в сообщении.
По его словам, Европа поучаствовала в том, чтобы Молдавия испортила отношения с Россией, следствием чего стали завышенные тарифы.
"Все это произошло потому, что именно Европа заставила Майю Санду поругаться с Россией, и результатом этого стали те тарифы, которые сегодня вынуждены платить граждане Молдовы. Сегодняшняя Европа уже не та, что раньше. Она лишилась своих принципов", - пояснил политик.
Он отметил, что выступает за независимую и процветающую Молдавию, в связи с этим настаивает на референдуме относительно внешнего вектора страны.
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"Мы способны сами определять свое будущее и строить такую Молдову, которой мы могли бы гордиться", - подчеркнул Шор.
В начале июня в Оргееве, в третьем по величине городе в Молдавии, состоялось собрание граждан со всей республики, на котором было принято решение инициировать консультативный республиканский референдум о статусе нейтралитета и внешнеполитическом курсе страны, было решено, что сбором подписей займется инициативная группа, которую может возглавить мэр города Оргеев Павел Вережану. Делегаты собрания 29 июня передали документы для организации референдума в ЦИК. Однако Центризбирком Молдавии отклонил запрос представителей оппозиции.
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МолдавияЕвропаРоссияМайя СандуИлан ШорЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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