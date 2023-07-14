https://ria.ru/20230714/mladenets-1884122105.html
В Ярославле нашли тело младенца в реке Которосль
В Ярославле нашли тело младенца в реке Которосль - РИА Новости, 14.07.2023
В Ярославле нашли тело младенца в реке Которосль
В акватории реке Которосль в Ярославле нашли тело десятимесячного ребенка с признаками насильственной смерти, сообщило региональное следственное управление СК в РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:56
2023-07-14T09:56
2023-07-14T12:39
происшествия
ярославль
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РЯЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. В акватории реке Которосль в Ярославле нашли тело десятимесячного ребенка с признаками насильственной смерти, сообщило региональное следственное управление СК в телеграм-канале. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии)", — уточнили в ведомстве.По подозрению в убийстве задержали 35-летнюю мать ребенка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Инцидент произошел в Кировском районе города.
https://ria.ru/20230713/morg-1884081406.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль
В Ярославле нашли тело младенца в реке Которосль
В Ярославле нашли тело младенца в реке Которосль, подозреваемую в убийстве мать задержали