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В Ярославле нашли тело младенца в реке Которосль - РИА Новости, 14.07.2023
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09:56 14.07.2023 (обновлено: 12:39 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/mladenets-1884122105.html
В Ярославле нашли тело младенца в реке Которосль
В Ярославле нашли тело младенца в реке Которосль - РИА Новости, 14.07.2023
В Ярославле нашли тело младенца в реке Которосль
В акватории реке Которосль в Ярославле нашли тело десятимесячного ребенка с признаками насильственной смерти, сообщило региональное следственное управление СК в РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T09:56
2023-07-14T12:39
происшествия
ярославль
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РЯЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. В акватории реке Которосль в Ярославле нашли тело десятимесячного ребенка с признаками насильственной смерти, сообщило региональное следственное управление СК в телеграм-канале. &quot;Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. &quot;в&quot; ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии)&quot;, — уточнили в ведомстве.По подозрению в убийстве задержали 35-летнюю мать ребенка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Инцидент произошел в Кировском районе города.
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происшествия, ярославль
Происшествия, Ярославль
В Ярославле нашли тело младенца в реке Которосль

В Ярославле нашли тело младенца в реке Которосль, подозреваемую в убийстве мать задержали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. В акватории реке Которосль в Ярославле нашли тело десятимесячного ребенка с признаками насильственной смерти, сообщило региональное следственное управление СК в телеграм-канале.
«

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии)", — уточнили в ведомстве.

По подозрению в убийстве задержали 35-летнюю мать ребенка.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Инцидент произошел в Кировском районе города.
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