https://ria.ru/20230714/mladenets-1884122105.html

В Ярославле нашли тело младенца в реке Которосль

В Ярославле нашли тело младенца в реке Которосль - РИА Новости, 14.07.2023

В Ярославле нашли тело младенца в реке Которосль

В акватории реке Которосль в Ярославле нашли тело десятимесячного ребенка с признаками насильственной смерти, сообщило региональное следственное управление СК в РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T09:56

2023-07-14T09:56

2023-07-14T12:39

происшествия

ярославль

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РЯЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. В акватории реке Которосль в Ярославле нашли тело десятимесячного ребенка с признаками насильственной смерти, сообщило региональное следственное управление СК в телеграм-канале. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии)", — уточнили в ведомстве.По подозрению в убийстве задержали 35-летнюю мать ребенка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Инцидент произошел в Кировском районе города.

https://ria.ru/20230713/morg-1884081406.html

ярославль

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ярославль