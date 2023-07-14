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Минздрав признает утратившими силу акты, разрешающие смену пола в России - РИА Новости, 14.07.2023
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10:55 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/minzdrav-1884136300.html
Минздрав признает утратившими силу акты, разрешающие смену пола в России
Минздрав признает утратившими силу акты, разрешающие смену пола в России - РИА Новости, 14.07.2023
Минздрав признает утратившими силу акты, разрешающие смену пола в России
Министерство здравоохранения России признает утратившими силу подзаконные акты, которые разрешают смену пола в России, в связи с принятием закона о запрете... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:55
2023-07-14T10:55
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
олег салагай
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения России признает утратившими силу подзаконные акты, которые разрешают смену пола в России, в связи с принятием закона о запрете смены пола, заявил замглавы Минздрава Олег Салагай. Госдума в пятницу на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон о запрете смены пола. "Хотел бы вас заверить, что с момента вступления в силу законопроекта, который сегодня мы обсуждаем (о запрете смены пола - ред.), соответствующие акты будут приняты утратившими силу", - сказал Салагай в ходе пленарного заседания в Госдуме. Инициатива была внесена в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным. Вице-спикер ГД Петр Толстой отмечал ранее, что авторами инициативы стали "почти 400 парламентариев". Законом предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в Семейный кодекс статью 16, где описаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей. Также вводится норма о том, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГС в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения". Также запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.
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россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), олег салагай
Россия, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Олег Салагай
Минздрав признает утратившими силу акты, разрешающие смену пола в России

Замглавы Минздрава Салагай: разрешающие смену пола в России акты признают утратившими силу

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения России признает утратившими силу подзаконные акты, которые разрешают смену пола в России, в связи с принятием закона о запрете смены пола, заявил замглавы Минздрава Олег Салагай.
Госдума в пятницу на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон о запрете смены пола.
"Хотел бы вас заверить, что с момента вступления в силу законопроекта, который сегодня мы обсуждаем (о запрете смены пола - ред.), соответствующие акты будут приняты утратившими силу", - сказал Салагай в ходе пленарного заседания в Госдуме.
Инициатива была внесена в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным. Вице-спикер ГД Петр Толстой отмечал ранее, что авторами инициативы стали "почти 400 парламентариев".
Законом предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в Семейный кодекс статью 16, где описаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей.
Также вводится норма о том, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГС в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения". Также запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.
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РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Олег Салагай
 
 
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