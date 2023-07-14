https://ria.ru/20230714/minzdrav-1884136300.html

Минздрав признает утратившими силу акты, разрешающие смену пола в России

Минздрав признает утратившими силу акты, разрешающие смену пола в России - РИА Новости, 14.07.2023

Минздрав признает утратившими силу акты, разрешающие смену пола в России

Министерство здравоохранения России признает утратившими силу подзаконные акты, которые разрешают смену пола в России, в связи с принятием закона о запрете... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:55

2023-07-14T10:55

2023-07-14T10:55

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

олег салагай

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения России признает утратившими силу подзаконные акты, которые разрешают смену пола в России, в связи с принятием закона о запрете смены пола, заявил замглавы Минздрава Олег Салагай. Госдума в пятницу на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон о запрете смены пола. "Хотел бы вас заверить, что с момента вступления в силу законопроекта, который сегодня мы обсуждаем (о запрете смены пола - ред.), соответствующие акты будут приняты утратившими силу", - сказал Салагай в ходе пленарного заседания в Госдуме. Инициатива была внесена в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным. Вице-спикер ГД Петр Толстой отмечал ранее, что авторами инициативы стали "почти 400 парламентариев". Законом предлагается аннулировать брак в случае, если один из супругов сменил пол. Изменения вносятся в Семейный кодекс статью 16, где описаны условия прекращения брака. Также предусматривается, что если есть справка, что произошла смена пола, то человеку запретят усыновлять детей. Также вводится норма о том, что заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния составляется ЗАГС в случае, если "представлено медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения". Также запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола.

https://ria.ru/20230713/annulirovanie-1883956817.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), олег салагай