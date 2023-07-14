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"Газпром" определит маршрут газопровода в Красноярском крае - РИА Новости, 14.07.2023
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12:59 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/marshrut-1884173486.html
"Газпром" определит маршрут газопровода в Красноярском крае
"Газпром" определит маршрут газопровода в Красноярском крае - РИА Новости, 14.07.2023
"Газпром" определит маршрут газопровода в Красноярском крае
Компания "Газпром" совместно с властями Красноярского края начали работы по определению маршрута газопровода, который будет проложен на территории, сообщает... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:59
2023-07-14T12:59
красноярский край
александр новак
газпром
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 14 июл – РИА Новости. Компания "Газпром" совместно с властями Красноярского края начали работы по определению маршрута газопровода, который будет проложен на территории, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, об этом во время рабочего визита в Красноярск заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. "В настоящее время компания "Газпром" корректирует вместе с регионом топливно-энергетический баланс, уточняет объемы потребления. Начаты работы по определению маршрута прокладки газопровода и изыскательские работы. Мы стремимся в ближайшем будущем реализовать этот проект совместно с министерством энергетики РФ и с "Газпромом". Сейчас ориентировочные сроки – это 2028 год, то есть к празднованию 400-летия Красноярска. Такие задачи поставлены", - цитирует Новака пресс-служба. Вице-премьер отметил, что социально-экономическое развитие Красноярского края должно быть обеспечено развитием энергетической инфраструктуры. Инвестиционные проекты по модернизации и развитию сетевого комплекса Красноярского края должны в перспективе обеспечить надежное энергоснабжение, экологичность и возможность подключения новых потребителей. Вместе с главой региона Михаилом Котюковым он осмотрел строительство нового энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3. Специалисты уже приступили к возведению наземных конструкций и монтажу основного оборудования. Здесь строится первая на красноярских ТЭЦ градирня, которая "замкнет" процесс охлаждения оборудования строящегося энергоблока и исключит забор и сброс воды в Енисей. Для снижения выбросов в атмосферный воздух энергоблок оснастят современным электрофильтром с очисткой исходящих газов свыше 99%. Строительство второго энергоблока позволит повысить надежность теплоснабжения запитанных потребителей и обеспечить дополнительные возможности для развития Красноярска и снизить выбросы в черте города за счет перевода нагрузки с Красноярской ТЭЦ-1 на ТЭЦ-3. Завершить работы планируют до конца 2024 года. "Целью модернизации является существенное повышение надежности и экологичности энергосистемы Красноярска. Более 60 млрд рублей сегодня вкладывается в развитие энергоинфраструктуры столицы края, чтобы она была готова к перспективным планам развития города", - сказал Котюков в ходе осмотра работ на ТЭЦ-3.
https://ria.ru/20230713/krasnoyarsk-1884034739.html
https://ria.ru/20230706/zakhoronenie-1882528091.html
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красноярский край, александр новак, газпром, михаил котюков
Красноярский край, Александр Новак, Газпром, Михаил Котюков

"Газпром" определит маршрут газопровода в Красноярском крае

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании ПАО "Газпром нефть"
Логотип компании ПАО Газпром нефть - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип компании ПАО "Газпром нефть". Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 июл – РИА Новости. Компания "Газпром" совместно с властями Красноярского края начали работы по определению маршрута газопровода, который будет проложен на территории, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, об этом во время рабочего визита в Красноярск заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
"В настоящее время компания "Газпром" корректирует вместе с регионом топливно-энергетический баланс, уточняет объемы потребления. Начаты работы по определению маршрута прокладки газопровода и изыскательские работы. Мы стремимся в ближайшем будущем реализовать этот проект совместно с министерством энергетики РФ и с "Газпромом". Сейчас ориентировочные сроки – это 2028 год, то есть к празднованию 400-летия Красноярска. Такие задачи поставлены", - цитирует Новака пресс-служба.
Вице-премьер отметил, что социально-экономическое развитие Красноярского края должно быть обеспечено развитием энергетической инфраструктуры. Инвестиционные проекты по модернизации и развитию сетевого комплекса Красноярского края должны в перспективе обеспечить надежное энергоснабжение, экологичность и возможность подключения новых потребителей.
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Вместе с главой региона Михаилом Котюковым он осмотрел строительство нового энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3. Специалисты уже приступили к возведению наземных конструкций и монтажу основного оборудования. Здесь строится первая на красноярских ТЭЦ градирня, которая "замкнет" процесс охлаждения оборудования строящегося энергоблока и исключит забор и сброс воды в Енисей. Для снижения выбросов в атмосферный воздух энергоблок оснастят современным электрофильтром с очисткой исходящих газов свыше 99%.
Строительство второго энергоблока позволит повысить надежность теплоснабжения запитанных потребителей и обеспечить дополнительные возможности для развития Красноярска и снизить выбросы в черте города за счет перевода нагрузки с Красноярской ТЭЦ-1 на ТЭЦ-3. Завершить работы планируют до конца 2024 года.
"Целью модернизации является существенное повышение надежности и экологичности энергосистемы Красноярска. Более 60 млрд рублей сегодня вкладывается в развитие энергоинфраструктуры столицы края, чтобы она была готова к перспективным планам развития города", - сказал Котюков в ходе осмотра работ на ТЭЦ-3.
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