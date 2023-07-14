https://ria.ru/20230714/marikhuana-1884097497.html
СМИ: Секретная служба в 2022 году дважды находила марихуану в Белом доме
СМИ: Секретная служба в 2022 году дважды находила марихуану в Белом доме - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: Секретная служба в 2022 году дважды находила марихуану в Белом доме
Секретная служба США в 2022 году дважды находила в Белом доме тайники с марихуаной, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные закрытого брифинга в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T01:21
2023-07-14T01:21
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Секретная служба США в 2022 году дважды находила в Белом доме тайники с марихуаной, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные закрытого брифинга в конгрессе. Брифинг для конгрессменов был посвящен расследованию дела о кокаине, обнаруженном в Белом доме в начале июля. Представитель Секретной службы позднее подтвердил телеканалу, что агенты дважды находили "небольшое количество марихуаны": - в июле и сентябре прошлого года. Хранение менее двух унций (56 грамм) марихуаны не является преступлением в Вашингтоне, но это вещество запрещено для хранения на территории федеральной собственности. "В обоих случаях никто не был арестован, поскольку вес изъятой марихуаны не соответствовал законному порогу для предъявления федеральных обвинений. Марихуана была собрана и уничтожена", - сказал сотрудник службы. Ранее Секретная служба сообщила о завершении расследования инцидента с кокаином в Белом доме. Ведомство, в задачу которого входит охрана первых лиц государства, не смогло выяснить, как наркотик появился в президентской резиденции.
https://ria.ru/20230713/kokain-1884092392.html
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сша, вашингтон (штат), в мире
США, Вашингтон (штат), В мире
СМИ: Секретная служба в 2022 году дважды находила марихуану в Белом доме
Fox: Секретная служба США в 2022 году дважды находила в Белом доме тайники с марихуаной