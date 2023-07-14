https://ria.ru/20230714/makron-1884177688.html

Макрон на военном параде показал свой новый бронеавтомобиль

Макрон на военном параде показал свой новый бронеавтомобиль - РИА Новости, 14.07.2023

Макрон на военном параде показал свой новый бронеавтомобиль

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу на параде в честь Дня взятия Бастилии показал свой новый бронированный автомобиль от французского премиального... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:15

2023-07-14T13:15

2023-07-14T13:16

в мире

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу на параде в честь Дня взятия Бастилии показал свой новый бронированный автомобиль от французского премиального бренда DS, сообщает французский телеканал BFMTV. "Глава государства отправился на Елисейские поля на совершенно новом DS 7 ÉLYSÉE на базе DS 7 E-Tense 4X4 300", - сообщает телеканал. Уточняется, что президентская версия автомобиля является бронированной, получила удлиненное шасси и спецоборудование. Машина выполнена в темно-синем цвете. Оригинальная версия автомобиля DS является гибридом и работает как на топливе, так и на электроэнергии. Макрон неизменно выбирает в качестве президентского автомобиля машины марки DS. Как напоминает производитель, на инаугурацию в 2017 году президент Франции отправился на кроссовере DS 7 Crossback Presidentiel, а в 2021 пересел на гибридный автомобиль DS 7 Сrossback Elysee. DS является премиальным брендом компании PSA Peugeot Citroen. Он был анонсирован в 2009 как премиальное отделение автомобилей марки Citroen. С 2014 года является самостоятельным брендом. В настоящее время входит в состав транснациональной автомобильной корпорации Stellantis, созданной в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA.

https://ria.ru/20230714/makron-1884167378.html

https://ria.ru/20230712/bred-1883646916.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, эммануэль макрон