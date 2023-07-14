https://ria.ru/20230714/makron-1884177688.html
Макрон на военном параде показал свой новый бронеавтомобиль
Макрон на военном параде показал свой новый бронеавтомобиль - РИА Новости, 14.07.2023
Макрон на военном параде показал свой новый бронеавтомобиль
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу на параде в честь Дня взятия Бастилии показал свой новый бронированный автомобиль от французского премиального... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:15
2023-07-14T13:15
2023-07-14T13:16
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франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу на параде в честь Дня взятия Бастилии показал свой новый бронированный автомобиль от французского премиального бренда DS, сообщает французский телеканал BFMTV. "Глава государства отправился на Елисейские поля на совершенно новом DS 7 ÉLYSÉE на базе DS 7 E-Tense 4X4 300", - сообщает телеканал. Уточняется, что президентская версия автомобиля является бронированной, получила удлиненное шасси и спецоборудование. Машина выполнена в темно-синем цвете. Оригинальная версия автомобиля DS является гибридом и работает как на топливе, так и на электроэнергии. Макрон неизменно выбирает в качестве президентского автомобиля машины марки DS. Как напоминает производитель, на инаугурацию в 2017 году президент Франции отправился на кроссовере DS 7 Crossback Presidentiel, а в 2021 пересел на гибридный автомобиль DS 7 Сrossback Elysee. DS является премиальным брендом компании PSA Peugeot Citroen. Он был анонсирован в 2009 как премиальное отделение автомобилей марки Citroen. С 2014 года является самостоятельным брендом. В настоящее время входит в состав транснациональной автомобильной корпорации Stellantis, созданной в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA.
https://ria.ru/20230714/makron-1884167378.html
https://ria.ru/20230712/bred-1883646916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон на военном параде показал свой новый бронеавтомобиль
BFMTV: Макрон на параде в честь Дня взятия Бастилии показал свой новый бронеавтомобиль
ПАРИЖ, 14 июл - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу на параде в честь Дня взятия Бастилии показал свой новый бронированный автомобиль от французского премиального бренда DS, сообщает французский телеканал BFMTV
.
"Глава государства отправился на Елисейские поля на совершенно новом DS 7 ÉLYSÉE на базе DS 7 E-Tense 4X4 300", - сообщает телеканал.
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Уточняется, что президентская версия автомобиля является бронированной, получила удлиненное шасси и спецоборудование. Машина выполнена в темно-синем цвете. Оригинальная версия автомобиля DS является гибридом и работает как на топливе, так и на электроэнергии.
Макрон неизменно выбирает в качестве президентского автомобиля машины марки DS. Как напоминает производитель, на инаугурацию в 2017 году президент Франции отправился на кроссовере DS 7 Crossback Presidentiel, а в 2021 пересел на гибридный автомобиль DS 7 Сrossback Elysee.
DS является премиальным брендом компании PSA Peugeot Citroen. Он был анонсирован в 2009 как премиальное отделение автомобилей марки Citroen. С 2014 года является самостоятельным брендом. В настоящее время входит в состав транснациональной автомобильной корпорации Stellantis, созданной в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA.
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