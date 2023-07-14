https://ria.ru/20230714/lekarstva-1884103520.html

В Приморье приостановили отпуск льготных лекарств из-за хакерской атаки

В Приморье приостановили отпуск льготных лекарств из-за хакерской атаки - РИА Новости, 14.07.2023

В Приморье приостановили отпуск льготных лекарств из-за хакерской атаки

Отпуск льготных лекарственных препаратов в Приморье временно приостановили из-за хакерской атаки на информационную систему регионального склада этих препаратов, РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T03:28

2023-07-14T03:28

2023-07-14T03:28

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Отпуск льготных лекарственных препаратов в Приморье временно приостановили из-за хакерской атаки на информационную систему регионального склада этих препаратов, сообщила глава краевого минздрава Анастасия Худченко. "Сегодня на информационную систему регионального склада льготного отпуска лекарств АО "Фармация" была совершена хакерская атака. Высокая многоступенчатая защита информации была взломана. Сохранен лишь частичный доступ, а также возможность в ручном режиме обеспечить выдачу экстренно важных препаратов. Отпуск льготных лекарственных препаратов пока приостановлен", - написала Худченко в своем телеграм-канале. Она отметила, что минздрав региона и правоохранительные органы прикладывают все усилия для быстрого восстановления системы и обеспечения лекарствами льготников.

https://radiosputnik.ria.ru/20230705/rzhd-1882323602.html

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