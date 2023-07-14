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Захарова заявила, что Лавров не планировал контактов с США в Джакарте - РИА Новости, 14.07.2023
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10:23 14.07.2023 (обновлено: 10:37 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/lavrov-1884127054.html
Захарова заявила, что Лавров не планировал контактов с США в Джакарте
Захарова заявила, что Лавров не планировал контактов с США в Джакарте - РИА Новости, 14.07.2023
Захарова заявила, что Лавров не планировал контактов с США в Джакарте
Никаких контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с американской стороной в Индонезии не было и не планировалось, заявила в пятницу в эфире телеканала "Россия 24"... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T10:23
2023-07-14T10:37
россия
индонезия
мария захарова
сергей лавров
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Никаких контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с американской стороной в Индонезии не было и не планировалось, заявила в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Переговоры не планировались и никаких контактов не было", - сказала Захарова.Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с другими участниками Восточноазиатского саммита (ВАС) участвуют в пятницу в заседании глав МИД. Блинкен прибыл в Джакарту накануне, ранее он сопровождал президента США Джо Байдена в поездке по Европе. Лавров прибыл в Индонезию в среду.Во вторник в столице Индонезии стартовала ежегодная встреча министров иностранных дел ассоциации и серия пост-министерских встреч и мероприятий АСЕАН и диалоговых партнеров блока.Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит ВАС состоится в сентябре в Джакарте. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.
https://ria.ru/20230711/zakharova-1883409118.html
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россия, индонезия, мария захарова, сергей лавров, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша
Россия, Индонезия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США
Захарова заявила, что Лавров не планировал контактов с США в Джакарте

Захарова: никаких контактов Лаврова с американской стороной в Индонезии не планировалось

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на Министерском совещании Россия-АСЕАН в Джакарте
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на Министерском совещании Россия-АСЕАН в Джакарте - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (в центре) на Министерском совещании Россия-АСЕАН в Джакарте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Никаких контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с американской стороной в Индонезии не было и не планировалось, заявила в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Переговоры не планировались и никаких контактов не было", - сказала Захарова.
Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с другими участниками Восточноазиатского саммита (ВАС) участвуют в пятницу в заседании глав МИД. Блинкен прибыл в Джакарту накануне, ранее он сопровождал президента США Джо Байдена в поездке по Европе. Лавров прибыл в Индонезию в среду.
Во вторник в столице Индонезии стартовала ежегодная встреча министров иностранных дел ассоциации и серия пост-министерских встреч и мероприятий АСЕАН и диалоговых партнеров блока.
Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит ВАС состоится в сентябре в Джакарте. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.
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