https://ria.ru/20230714/lavrov-1884127054.html

Захарова заявила, что Лавров не планировал контактов с США в Джакарте

Захарова заявила, что Лавров не планировал контактов с США в Джакарте - РИА Новости, 14.07.2023

Захарова заявила, что Лавров не планировал контактов с США в Джакарте

Никаких контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с американской стороной в Индонезии не было и не планировалось, заявила в пятницу в эфире телеканала "Россия 24"... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T10:23

2023-07-14T10:23

2023-07-14T10:37

россия

индонезия

мария захарова

сергей лавров

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Никаких контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с американской стороной в Индонезии не было и не планировалось, заявила в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Переговоры не планировались и никаких контактов не было", - сказала Захарова.Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с другими участниками Восточноазиатского саммита (ВАС) участвуют в пятницу в заседании глав МИД. Блинкен прибыл в Джакарту накануне, ранее он сопровождал президента США Джо Байдена в поездке по Европе. Лавров прибыл в Индонезию в среду.Во вторник в столице Индонезии стартовала ежегодная встреча министров иностранных дел ассоциации и серия пост-министерских встреч и мероприятий АСЕАН и диалоговых партнеров блока.Восточноазиатский саммит - это форум для диалога лидеров стран АТР по широкому кругу стратегических политических и экономических вопросов, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности. Очередной саммит ВАС состоится в сентябре в Джакарте. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям АСЕАН на высоком уровне. С 2011 года на форум лидеров Восточной и Юго-Восточной Азии приглашают также лидеров РФ и США.

https://ria.ru/20230711/zakharova-1883409118.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, индонезия, мария захарова, сергей лавров, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша