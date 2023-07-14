https://ria.ru/20230714/lavra-1884254318.html

Патриарх Кирилл: на Украине начали окончательное изгнание верующих из лавры

Патриарх Кирилл: на Украине начали окончательное изгнание верующих из лавры - РИА Новости, 14.07.2023

Патриарх Кирилл: на Украине начали окончательное изгнание верующих из лавры

Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, заявил... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:55

2023-07-14T16:55

2023-07-14T17:21

религия

украина

патриарх кирилл (владимир гундяев)

украинская православная церковь

русская православная церковь

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, соответствующее заявление опубликовано на сайте РПЦ."Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Насилие применяется, в том числе, в отношении мирных граждан, которые пришли к стенам монастыря, чтобы защитить свое право молиться в дорогой их сердцам обители", - говорится в сообщении.Он напомнил, что в советское время Киево-Печерской лавре уже "приходилось сталкиваться с безбожными гонениями", и отметил, что с момента последнего возрождения Киево-Печерской лавры в конце 80-х годов XX века "монастырь был восстановлен и благоукрашен трудами многих верующих из разных стран"."Сейчас же с великим прискорбием приходится констатировать, что предпринимается новая, очередная попытка прекратить бытие монастыря как духовного центра для миллионов верующих. Все, кто ныне прилагают свою руку к этому беззаконию, делают себя наследниками богоборцев XX века, какими бы предлогами они ни оправдывали свои действия. <…> Молясь обо всех жертвах антирелигиозных преследований на Украине, мы убеждены в том, что ответственность за страдание невинных верующих, ставших чужими в своем собственном государстве, навсегда ляжет на плечи тех, кто организовывал этот террор или попустительствовал гонениям", - подчеркнул глава Русской церкви.По его словам, дорога к миру лежит через уважение к святыне, но украинские власти продолжают гонения на Украинскую православную церковь."Через уважение к святыне лежит дорога к миру, какими тяжелыми бы ни были раны, нанесенные войной. Но, как показывает реакция мирового сообщества, право украинских граждан на свободное исповедание своей веры безынтересно многим из тех, кто во всеуслышание заявляет о своей приверженности правам человека. На наших глазах безнаказанно и беззастенчиво осуществляется террор против верующих. Врагом государства объявлена Церковь, объединяющая несколько десятков миллионов верующих", - заключил патриарх Кирилл.Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. Ранее СВР сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.

https://ria.ru/20230711/tserkov-1883616103.html

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украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), украинская православная церковь, русская православная церковь, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация вокруг упц, киев