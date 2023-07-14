https://ria.ru/20230714/lavra-1884254318.html
Патриарх Кирилл: на Украине начали окончательное изгнание верующих из лавры
Патриарх Кирилл: на Украине начали окончательное изгнание верующих из лавры - РИА Новости, 14.07.2023
Патриарх Кирилл: на Украине начали окончательное изгнание верующих из лавры
Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, заявил... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:55
2023-07-14T16:55
2023-07-14T17:21
религия
украина
патриарх кирилл (владимир гундяев)
украинская православная церковь
русская православная церковь
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ситуация вокруг упц
киев
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, соответствующее заявление опубликовано на сайте РПЦ."Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Насилие применяется, в том числе, в отношении мирных граждан, которые пришли к стенам монастыря, чтобы защитить свое право молиться в дорогой их сердцам обители", - говорится в сообщении.Он напомнил, что в советское время Киево-Печерской лавре уже "приходилось сталкиваться с безбожными гонениями", и отметил, что с момента последнего возрождения Киево-Печерской лавры в конце 80-х годов XX века "монастырь был восстановлен и благоукрашен трудами многих верующих из разных стран"."Сейчас же с великим прискорбием приходится констатировать, что предпринимается новая, очередная попытка прекратить бытие монастыря как духовного центра для миллионов верующих. Все, кто ныне прилагают свою руку к этому беззаконию, делают себя наследниками богоборцев XX века, какими бы предлогами они ни оправдывали свои действия. <…> Молясь обо всех жертвах антирелигиозных преследований на Украине, мы убеждены в том, что ответственность за страдание невинных верующих, ставших чужими в своем собственном государстве, навсегда ляжет на плечи тех, кто организовывал этот террор или попустительствовал гонениям", - подчеркнул глава Русской церкви.По его словам, дорога к миру лежит через уважение к святыне, но украинские власти продолжают гонения на Украинскую православную церковь."Через уважение к святыне лежит дорога к миру, какими тяжелыми бы ни были раны, нанесенные войной. Но, как показывает реакция мирового сообщества, право украинских граждан на свободное исповедание своей веры безынтересно многим из тех, кто во всеуслышание заявляет о своей приверженности правам человека. На наших глазах безнаказанно и беззастенчиво осуществляется террор против верующих. Врагом государства объявлена Церковь, объединяющая несколько десятков миллионов верующих", - заключил патриарх Кирилл.Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. Ранее СВР сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.
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украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), украинская православная церковь, русская православная церковь, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация вокруг упц, киев
Религия, Украина, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Ситуация вокруг УПЦ, Киев
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости.
Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, соответствующее заявление опубликовано на сайте
РПЦ.
"Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. Насилие применяется, в том числе, в отношении мирных граждан, которые пришли к стенам монастыря, чтобы защитить свое право молиться в дорогой их сердцам обители", - говорится в сообщении.
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Он напомнил, что в советское время Киево-Печерской лавре уже "приходилось сталкиваться с безбожными гонениями", и отметил, что с момента последнего возрождения Киево-Печерской лавры в конце 80-х годов XX века "монастырь был восстановлен и благоукрашен трудами многих верующих из разных стран".
"Сейчас же с великим прискорбием приходится констатировать, что предпринимается новая, очередная попытка прекратить бытие монастыря как духовного центра для миллионов верующих. Все, кто ныне прилагают свою руку к этому беззаконию, делают себя наследниками богоборцев XX века, какими бы предлогами они ни оправдывали свои действия. <…> Молясь обо всех жертвах антирелигиозных преследований на Украине, мы убеждены в том, что ответственность за страдание невинных верующих, ставших чужими в своем собственном государстве, навсегда ляжет на плечи тех, кто организовывал этот террор или попустительствовал гонениям", - подчеркнул глава Русской церкви.
По его словам, дорога к миру лежит через уважение к святыне, но украинские власти продолжают гонения на Украинскую православную церковь.
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"Через уважение к святыне лежит дорога к миру, какими тяжелыми бы ни были раны, нанесенные войной. Но, как показывает реакция мирового сообщества, право украинских граждан на свободное исповедание своей веры безынтересно многим из тех, кто во всеуслышание заявляет о своей приверженности правам человека. На наших глазах безнаказанно и беззастенчиво осуществляется террор против верующих. Врагом государства объявлена Церковь, объединяющая несколько десятков миллионов верующих", - заключил патриарх Кирилл.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической Церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ, а его наместник митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. Ранее СВР
сообщила, что между Киевом
и ЮНЕСКО
достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей святых, и передаче их западным странам.
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