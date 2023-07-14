https://ria.ru/20230714/lager-1884153860.html

Из лагеря в Волгоградской области эвакуируют детей из-за задымления

Из лагеря в Волгоградской области эвакуируют детей из-за задымления - РИА Новости, 14.07.2023

Из лагеря в Волгоградской области эвакуируют детей из-за задымления

Детей из лагеря "Орленок" в Волгоградской области эвакуируют из-за сильного задымления от горящей сухой травы на площади 2 гектара, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:03

2023-07-14T12:03

2023-07-14T12:15

происшествия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Детей из лагеря "Орленок" в Волгоградской области эвакуируют из-за сильного задымления от горящей сухой травы на площади 2 гектара, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.Ранее МЧС сообщило о возгорании сухой травы на площади 2 гектара в хуторе Заяр Среднеахтубинского района, рядом с которым расположен детский лагерь."В связи с возгоранием камыша и сухой травы в хуторе Заяр Среднеахтубинского района принято оперативное решение об эвакуации отдыхающих детей и персонала детского лагеря "Орленок на Ахтубе". Угрозы лагерю нет, решение об эвакуации принято из-за сильного задымления территории", - сообщили власти.Отмечается, что детей доставят в соседний лагерь "Сказка", где они пробудут до ликвидации пожара.

https://ria.ru/20230713/shaydurikha-1883938726.html

волгоградская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, волгоградская область