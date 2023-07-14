https://ria.ru/20230714/lager-1884153860.html
Из лагеря в Волгоградской области эвакуируют детей из-за задымления
Из лагеря в Волгоградской области эвакуируют детей из-за задымления - РИА Новости, 14.07.2023
Из лагеря в Волгоградской области эвакуируют детей из-за задымления
Детей из лагеря "Орленок" в Волгоградской области эвакуируют из-за сильного задымления от горящей сухой травы на площади 2 гектара, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:03
2023-07-14T12:03
2023-07-14T12:15
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Детей из лагеря "Орленок" в Волгоградской области эвакуируют из-за сильного задымления от горящей сухой травы на площади 2 гектара, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.Ранее МЧС сообщило о возгорании сухой травы на площади 2 гектара в хуторе Заяр Среднеахтубинского района, рядом с которым расположен детский лагерь."В связи с возгоранием камыша и сухой травы в хуторе Заяр Среднеахтубинского района принято оперативное решение об эвакуации отдыхающих детей и персонала детского лагеря "Орленок на Ахтубе". Угрозы лагерю нет, решение об эвакуации принято из-за сильного задымления территории", - сообщили власти.Отмечается, что детей доставят в соседний лагерь "Сказка", где они пробудут до ликвидации пожара.
https://ria.ru/20230713/shaydurikha-1883938726.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
Из лагеря в Волгоградской области эвакуируют детей из-за задымления
Из лагеря в Волгоградской области эвакуируют детей из-за задымления от горящей травы
ВОЛГОГРАД, 14 июл – РИА Новости. Детей из лагеря "Орленок" в Волгоградской области эвакуируют из-за сильного задымления от горящей сухой травы на площади 2 гектара, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
Ранее МЧС
сообщило о возгорании сухой травы на площади 2 гектара в хуторе Заяр Среднеахтубинского района
, рядом с которым расположен детский лагерь.
"В связи с возгоранием камыша и сухой травы в хуторе Заяр Среднеахтубинского района принято оперативное решение об эвакуации отдыхающих детей и персонала детского лагеря "Орленок на Ахтубе". Угрозы лагерю нет, решение об эвакуации принято из-за сильного задымления территории", - сообщили власти.
Отмечается, что детей доставят в соседний лагерь "Сказка", где они пробудут до ликвидации пожара.
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