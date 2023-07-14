https://ria.ru/20230714/kurchatov-1884243949.html

При падении БПЛА в Курчатове выбило около 20 стекол

При падении БПЛА в Курчатове выбило около 20 стекол - РИА Новости, 14.07.2023

При падении БПЛА в Курчатове выбило около 20 стекол

Около 20 стекол выбило взрывной волной при падении БПЛА в Курчатове Курской области, их заменят до конца дня, сообщило правительство региона в Telegram-канале... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:18

2023-07-14T16:18

2023-07-14T16:48

происшествия

курчатов

курская область

специальная военная операция на украине

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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Около 20 стекол выбило взрывной волной при падении БПЛА в Курчатове Курской области, их заменят до конца дня, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на заместителя губернатора Романа Денисова. Ночью в Курчатове упал вражеский беспилотник. Критически важные объекты он не разрушил, но повредил фасад и остекление многоквартирного дома. "В многоквартирных домах ударной волной выбило 14 стекол в окнах, на лестничных площадках выбиты 5 стекол. Кроме того, повреждены москитные сетки в квартирах и фасад здания. Специалисты приступили к замерам окон во всех квартирах, некоторые из них уже восстановили. Все работы по замене стекол планируется завершить сегодня до конца дня", — заявил Денисов. В частной медицинской клинике, которая находится неподалёку от пострадавшего многоквартирного дома, выбило три стекла и повредило пластиковую дверь. По словам властей, собственник самостоятельно восстановит повреждения.

https://ria.ru/20230714/aes-1884132174.html

https://ria.ru/20230714/bezopasnost-1884121413.html

курчатов

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курчатов, курская область