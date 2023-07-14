https://ria.ru/20230714/kurchatov-1884243949.html
При падении БПЛА в Курчатове выбило около 20 стекол
При падении БПЛА в Курчатове выбило около 20 стекол - РИА Новости, 14.07.2023
При падении БПЛА в Курчатове выбило около 20 стекол
Около 20 стекол выбило взрывной волной при падении БПЛА в Курчатове Курской области, их заменят до конца дня, сообщило правительство региона в Telegram-канале... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:18
2023-07-14T16:18
2023-07-14T16:48
происшествия
курчатов
курская область
специальная военная операция на украине
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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Около 20 стекол выбило взрывной волной при падении БПЛА в Курчатове Курской области, их заменят до конца дня, сообщило правительство региона в Telegram-канале со ссылкой на заместителя губернатора Романа Денисова. Ночью в Курчатове упал вражеский беспилотник. Критически важные объекты он не разрушил, но повредил фасад и остекление многоквартирного дома. "В многоквартирных домах ударной волной выбило 14 стекол в окнах, на лестничных площадках выбиты 5 стекол. Кроме того, повреждены москитные сетки в квартирах и фасад здания. Специалисты приступили к замерам окон во всех квартирах, некоторые из них уже восстановили. Все работы по замене стекол планируется завершить сегодня до конца дня", — заявил Денисов. В частной медицинской клинике, которая находится неподалёку от пострадавшего многоквартирного дома, выбило три стекла и повредило пластиковую дверь. По словам властей, собственник самостоятельно восстановит повреждения.
https://ria.ru/20230714/aes-1884132174.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курчатов, курская область
Происшествия, Курчатов, Курская область, Специальная военная операция на Украине
При падении БПЛА в Курчатове выбило около 20 стекол
При падении БПЛА в Курчатове Курской области взрывной волной выбило около 20 стекол
ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости.
Около 20 стекол выбило взрывной волной при падении БПЛА в Курчатове Курской области, их заменят до конца дня, сообщило правительство региона в Telegram-канале
со ссылкой на заместителя губернатора Романа Денисова.
Ночью в Курчатове упал вражеский беспилотник. Критически важные объекты он не разрушил, но повредил фасад и остекление многоквартирного дома.
Беспилотник упал в нескольких километрах от Курской АЭС
"В многоквартирных домах ударной волной выбило 14 стекол в окнах, на лестничных площадках выбиты 5 стекол. Кроме того, повреждены москитные сетки в квартирах и фасад здания. Специалисты приступили к замерам окон во всех квартирах, некоторые из них уже восстановили. Все работы по замене стекол планируется завершить сегодня до конца дня", — заявил Денисов.
В частной медицинской клинике, которая находится неподалёку от пострадавшего многоквартирного дома, выбило три стекла и повредило пластиковую дверь. По словам властей, собственник самостоятельно восстановит повреждения.
Для обеспечения безопасности АЭС приняты все меры, заявил Лихачев