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Круглый стол о культурных связях России и Белоруссии. Прямая трансляция

Круглый стол о культурных связях России и Белоруссии. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.07.2023

Круглый стол о культурных связях России и Белоруссии. Прямая трансляция

В конференц-зале Витебского государственного университета им. П.М. Машерова 14 июля в 15:00 российские и белорусские деятели культуры и искусств примут участие... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T14:05

2023-07-14T14:05

2023-07-14T14:08

союзное государство

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

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В конференц-зале Витебского государственного университета им. П.М. Машерова 14 июля в 15:00 российские и белорусские деятели культуры и искусств примут участие в работе круглого стола "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей".Мероприятие пройдет в рамках Дней Союзного государства на XXXII международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". В нем примут участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич и министр информации республики Владимир Перцов, генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский, директор – главный редактор Издательского дома "Звязда", председатель общественного объединения "Союз писателей Беларуси" Александр Карлюкевич, а также ведущие искусствоведы и деятели культуры двух стран.Кроме того, гостями мероприятия станут дипломанты Постоянного Комитета Союзного государства "За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России", звезды российской и белорусской эстрады – участники гала-концерта на открытии Дней Союзного государства и победители фестиваля Союзного государства "Творчество юных".

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, видео