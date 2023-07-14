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Круглый стол о культурных связях России и Белоруссии. Прямая трансляция
Круглый стол о культурных связях России и Белоруссии. Прямая трансляция - РИА Новости, 14.07.2023
Круглый стол о культурных связях России и Белоруссии. Прямая трансляция
В конференц-зале Витебского государственного университета им. П.М. Машерова 14 июля в 15:00 российские и белорусские деятели культуры и искусств примут участие... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T14:05
2023-07-14T14:05
2023-07-14T14:08
союзное государство
белоруссия
россия
дмитрий мезенцев
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В конференц-зале Витебского государственного университета им. П.М. Машерова 14 июля в 15:00 российские и белорусские деятели культуры и искусств примут участие в работе круглого стола "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей".Мероприятие пройдет в рамках Дней Союзного государства на XXXII международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". В нем примут участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич и министр информации республики Владимир Перцов, генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский, директор – главный редактор Издательского дома "Звязда", председатель общественного объединения "Союз писателей Беларуси" Александр Карлюкевич, а также ведущие искусствоведы и деятели культуры двух стран.Кроме того, гостями мероприятия станут дипломанты Постоянного Комитета Союзного государства "За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России", звезды российской и белорусской эстрады – участники гала-концерта на открытии Дней Союзного государства и победители фестиваля Союзного государства "Творчество юных".
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LIVE: Круглый стол о культурных связях России и Белоруссии
LIVE: Круглый стол о культурных связях России и Белоруссии
2023-07-14T14:05
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PT144M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, россия, дмитрий мезенцев, видео
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Дмитрий Мезенцев
Круглый стол о культурных связях России и Белоруссии. Прямая трансляция
В конференц-зале Витебского государственного университета им. П.М. Машерова 14 июля в 15:00 российские и белорусские деятели культуры и искусств примут участие в работе круглого стола "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей".
2023-07-14T14:05
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