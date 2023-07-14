https://ria.ru/20230714/kuleba-1884156602.html

Кулеба оценил слова Уоллеса о недостаточной реакции Киева на помощь Запада

Кулеба оценил слова Уоллеса о недостаточной реакции Киева на помощь Запада - РИА Новости, 14.07.2023

Кулеба оценил слова Уоллеса о недостаточной реакции Киева на помощь Запада

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "досадным недоразумением" слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о недостаточной... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:09

2023-07-14T12:09

2023-07-14T12:09

в мире

украина

дмитрий кулеба

бен уоллес

великобритания

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "досадным недоразумением" слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о недостаточной благодарности со стороны Киева за помощь. Ранее Уоллес сказал, что Украине следует быть более благодарной за предоставляемую Западом помощь. Владимир Зеленский, комментируя заявление Уоллеса, заявил, что может каждое утро благодарить его за помощь Украине. "Я думаю, что это было досадное недоразумение со стороны британского министра. Собственно, премьер-министр Британии сам опроверг своего министра и публично сказал, что он ценит благодарность Украины, которая регулярно озвучивается в разных форматах. Ни у кого нет оснований обвинить нас в какой-то неблагодарности. Но правда заключается в том, что извините, но у нас война", - заявил Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку, показанном в пятницу на украинском телевидении. Министр снова подчеркнул, что пока продолжаются боевые действия, предоставляемого вооружения недостаточно. "Пусть (Лондон - ред.) остается просто большим открытым для Украины складом британского оружия. Мы очень благодарны каждому", - добавил Кулеба. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230714/nato-1884029208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, дмитрий кулеба, бен уоллес, великобритания