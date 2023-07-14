Число погибших при подтоплении на Кубани достигло пяти человек
В СК сообщили, что число погибших при подтоплении на Кубани достигло пяти человек
© МЧС РоссииПоследствия сильных дождей в Туапсинском районе
© МЧС России
Последствия сильных дождей в Туапсинском районе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Тело 15-летнего подростка нашли на берегу моря в Туапсинском районе Краснодарского края, где ранее произошли подтопления, это уже пятая жертва разгула стихии в регионе.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. В среду следователи завели уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления.
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"Сегодня следователями следственного отдела по городу Туапсе СКР по краю в рамках расследуемого уголовного дела о гибели местных жителей в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков на берегу моря в поселке Майском обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе краевого СУСК РФ.
По данным следствия, ранее было найдено тело сестры погибшего - 19-летней девушки, которая находилась вместе с ним в доме, смытом потоками воды. Их 23-летнюю знакомую 23-летнюю продолжают искать. Кроме того, в четверг сообщили об обнаружении тела 67-летнего мужчины, пытавшегося перегнать автомобиль ВАЗ-2107 в разгул стихии. С признаками утоплениям были также найдены 58-летний мужчина в салоне автомобиля "Нива" и 73-летний мужчина на берегу моря в посёлке Ольгинка.