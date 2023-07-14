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Число погибших при подтоплении на Кубани достигло пяти человек - РИА Новости, 14.07.2023
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17:43 14.07.2023 (обновлено: 18:21 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/kuban-1884266426.html
Число погибших при подтоплении на Кубани достигло пяти человек
Число погибших при подтоплении на Кубани достигло пяти человек - РИА Новости, 14.07.2023
Число погибших при подтоплении на Кубани достигло пяти человек
Тело 15-летнего подростка нашли на берегу моря в Туапсинском районе Краснодарского края, где ранее произошли подтопления, это уже пятая жертва разгула стихии в... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:43
2023-07-14T18:21
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
туапсинский район
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Тело 15-летнего подростка нашли на берегу моря в Туапсинском районе Краснодарского края, где ранее произошли подтопления, это уже пятая жертва разгула стихии в регионе.Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. В среду следователи завели уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления.&quot;Сегодня следователями следственного отдела по городу Туапсе СКР по краю в рамках расследуемого уголовного дела о гибели местных жителей в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков на берегу моря в поселке Майском обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка (часть 3 статьи 109 УК РФ)&quot;, - сообщили в пресс-службе краевого СУСК РФ.По данным следствия, ранее было найдено тело сестры погибшего - 19-летней девушки, которая находилась вместе с ним в доме, смытом потоками воды. Их 23-летнюю знакомую 23-летнюю продолжают искать. Кроме того, в четверг сообщили об обнаружении тела 67-летнего мужчины, пытавшегося перегнать автомобиль ВАЗ-2107 в разгул стихии. С признаками утоплениям были также найдены 58-летний мужчина в салоне автомобиля "Нива" и 73-летний мужчина на берегу моря в посёлке Ольгинка.
https://ria.ru/20230709/sochi-1883058626.html
туапсинский район
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), туапсинский район, вениамин кондратьев, краснодарский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Туапсинский район, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край
Число погибших при подтоплении на Кубани достигло пяти человек

В СК сообщили, что число погибших при подтоплении на Кубани достигло пяти человек

© МЧС РоссииПоследствия сильных дождей в Туапсинском районе
Последствия сильных дождей в Туапсинском районе
© МЧС России
Последствия сильных дождей в Туапсинском районе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Тело 15-летнего подростка нашли на берегу моря в Туапсинском районе Краснодарского края, где ранее произошли подтопления, это уже пятая жертва разгула стихии в регионе.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. В среду следователи завели уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления.
«

"Сегодня следователями следственного отдела по городу Туапсе СКР по краю в рамках расследуемого уголовного дела о гибели местных жителей в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков на берегу моря в поселке Майском обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе краевого СУСК РФ.

По данным следствия, ранее было найдено тело сестры погибшего - 19-летней девушки, которая находилась вместе с ним в доме, смытом потоками воды. Их 23-летнюю знакомую 23-летнюю продолжают искать. Кроме того, в четверг сообщили об обнаружении тела 67-летнего мужчины, пытавшегося перегнать автомобиль ВАЗ-2107 в разгул стихии. С признаками утоплениям были также найдены 58-летний мужчина в салоне автомобиля "Нива" и 73-летний мужчина на берегу моря в посёлке Ольгинка.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Туапсинский районВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
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