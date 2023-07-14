https://ria.ru/20230714/kuban-1884266426.html

Число погибших при подтоплении на Кубани достигло пяти человек

Число погибших при подтоплении на Кубани достигло пяти человек - РИА Новости, 14.07.2023

Число погибших при подтоплении на Кубани достигло пяти человек

Тело 15-летнего подростка нашли на берегу моря в Туапсинском районе Краснодарского края, где ранее произошли подтопления, это уже пятая жертва разгула стихии в... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:43

2023-07-14T17:43

2023-07-14T18:21

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

туапсинский район

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Тело 15-летнего подростка нашли на берегу моря в Туапсинском районе Краснодарского края, где ранее произошли подтопления, это уже пятая жертва разгула стихии в регионе.Губернатор региона Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в ночь на среду в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков. Режим ЧС был введен в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района. В среду следователи завели уголовное дело по факту исчезновения четырех местных жителей во время подтопления."Сегодня следователями следственного отдела по городу Туапсе СКР по краю в рамках расследуемого уголовного дела о гибели местных жителей в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков на берегу моря в поселке Майском обнаружено тело ранее пропавшего 15-летнего подростка (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - сообщили в пресс-службе краевого СУСК РФ.По данным следствия, ранее было найдено тело сестры погибшего - 19-летней девушки, которая находилась вместе с ним в доме, смытом потоками воды. Их 23-летнюю знакомую 23-летнюю продолжают искать. Кроме того, в четверг сообщили об обнаружении тела 67-летнего мужчины, пытавшегося перегнать автомобиль ВАЗ-2107 в разгул стихии. С признаками утоплениям были также найдены 58-летний мужчина в салоне автомобиля "Нива" и 73-летний мужчина на берегу моря в посёлке Ольгинка.

https://ria.ru/20230709/sochi-1883058626.html

туапсинский район

краснодарский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), туапсинский район, вениамин кондратьев, краснодарский край