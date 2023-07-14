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Космонавт Борисов отправился в США перед полетом на Crew Dragon - РИА Новости, 14.07.2023
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Наука
 
12:22 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/kosmonavt-1884160017.html
Космонавт Борисов отправился в США перед полетом на Crew Dragon
Космонавт Борисов отправился в США перед полетом на Crew Dragon - РИА Новости, 14.07.2023
Космонавт Борисов отправился в США перед полетом на Crew Dragon
Российский космонавт Константин Борисов отправился в США для прохождения заключительного этапа подготовки перед полётом на Международную космическую станцию на... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:22
2023-07-14T12:22
наука
космос - риа наука
сша
олег кононенко
андреас могенсен
александр гребенкин
центр подготовки космонавтов
наса
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российский космонавт Константин Борисов отправился в США для прохождения заключительного этапа подготовки перед полётом на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon, сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в телеграм-канале. "Сегодня Константин Борисов отправляется в США на предстартовую подготовку. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon запланирован на 15 августа 2023 года", - говорится в сообщении ЦПК. Накануне космонавт провёл встречу с начальником ЦПК Максимом Харламовым и сотрудниками Центра, где были подведены итоги его подготовки, а также результаты, которые космонавт показал на экзамене. Командир отряда космонавтов Олег Кононенко, который полетит на МКС 15 сентября на "Союзе МС-24", дал Борисову напутствие и обсудил с ним планирование рабочего дня на станции и подготовку научного оборудования к прилету "Союза МС-24". Кроме Борисова в состав экипажа миссии Crew-7 входят астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава. Полёт станет четвёртым в рамках соглашения о перекрёстных полётах. Соглашение между "Роскосмосом" и НАСА было подписано в июле 2022 года. Россияне в рамках соглашения уже два раза летали на американских кораблях, американцы на российском "Союзе" - один. В сентябре 2023 года на "Союзе МС-24" предстоит отправиться астронавту НАСА Лорал О'Хара. Также планируется, что в феврале 2024 года на Crew Dragon полетит российский космонавт Александр Гребёнкин.
https://ria.ru/20230622/kosmos-1879849246.html
https://ria.ru/20230705/mks-1882460181.html
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космос - риа наука, сша, олег кононенко, андреас могенсен, александр гребенкин, центр подготовки космонавтов, наса, европейское космическое агентство
Наука, Космос - РИА Наука, США, Олег Кононенко, Андреас Могенсен, Александр Гребенкин, Центр подготовки космонавтов, НАСА, Европейское космическое агентство
Космонавт Борисов отправился в США перед полетом на Crew Dragon

Космонавт Борисов отправился в США для подготовки перед полетом на МКС на Crew Dragon

© ЦПК им. ГагаринаКосмонавт Константин Борисов
Космонавт Константин Борисов
© ЦПК им. Гагарина
Космонавт Константин Борисов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российский космонавт Константин Борисов отправился в США для прохождения заключительного этапа подготовки перед полётом на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon, сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в телеграм-канале.
"Сегодня Константин Борисов отправляется в США на предстартовую подготовку. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon запланирован на 15 августа 2023 года", - говорится в сообщении ЦПК.
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Накануне космонавт провёл встречу с начальником ЦПК Максимом Харламовым и сотрудниками Центра, где были подведены итоги его подготовки, а также результаты, которые космонавт показал на экзамене. Командир отряда космонавтов Олег Кононенко, который полетит на МКС 15 сентября на "Союзе МС-24", дал Борисову напутствие и обсудил с ним планирование рабочего дня на станции и подготовку научного оборудования к прилету "Союза МС-24".
Кроме Борисова в состав экипажа миссии Crew-7 входят астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.
Полёт станет четвёртым в рамках соглашения о перекрёстных полётах. Соглашение между "Роскосмосом" и НАСА было подписано в июле 2022 года. Россияне в рамках соглашения уже два раза летали на американских кораблях, американцы на российском "Союзе" - один. В сентябре 2023 года на "Союзе МС-24" предстоит отправиться астронавту НАСА Лорал О'Хара. Также планируется, что в феврале 2024 года на Crew Dragon полетит российский космонавт Александр Гребёнкин.
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НаукаКосмос - РИА НаукаСШАОлег КононенкоАндреас МогенсенАлександр ГребенкинЦентр подготовки космонавтовНАСАЕвропейское космическое агентство
 
 
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