Космонавт Борисов отправился в США перед полетом на Crew Dragon
Космонавт Борисов отправился в США для подготовки перед полетом на МКС на Crew Dragon
© ЦПК им. ГагаринаКосмонавт Константин Борисов
© ЦПК им. Гагарина
Космонавт Константин Борисов . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российский космонавт Константин Борисов отправился в США для прохождения заключительного этапа подготовки перед полётом на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon, сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в телеграм-канале.
"Сегодня Константин Борисов отправляется в США на предстартовую подготовку. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon запланирован на 15 августа 2023 года", - говорится в сообщении ЦПК.
Накануне космонавт провёл встречу с начальником ЦПК Максимом Харламовым и сотрудниками Центра, где были подведены итоги его подготовки, а также результаты, которые космонавт показал на экзамене. Командир отряда космонавтов Олег Кононенко, который полетит на МКС 15 сентября на "Союзе МС-24", дал Борисову напутствие и обсудил с ним планирование рабочего дня на станции и подготовку научного оборудования к прилету "Союза МС-24".
Кроме Борисова в состав экипажа миссии Crew-7 входят астронавт НАСА Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.
Полёт станет четвёртым в рамках соглашения о перекрёстных полётах. Соглашение между "Роскосмосом" и НАСА было подписано в июле 2022 года. Россияне в рамках соглашения уже два раза летали на американских кораблях, американцы на российском "Союзе" - один. В сентябре 2023 года на "Союзе МС-24" предстоит отправиться астронавту НАСА Лорал О'Хара. Также планируется, что в феврале 2024 года на Crew Dragon полетит российский космонавт Александр Гребёнкин.