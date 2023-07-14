https://ria.ru/20230714/kontrnastuplenie-1884284380.html

СМИ: Киев признал, что контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось

СМИ: Киев признал, что контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось - РИА Новости, 14.07.2023

СМИ: Киев признал, что контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские войска в ходе своего контрнаступления продвигаются медленнее, чем ожидалось, передает... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T19:02

2023-07-14T19:02

2023-07-14T19:02

специальная военная операция на украине

в мире

андрей ермак

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские войска в ходе своего контрнаступления продвигаются медленнее, чем ожидалось, передает агентство Франс Пресс. "Сегодня продвигаются не так уж и быстро", - приводит агентство слова Ермака. Он также утверждает, что Киев "не собирается приукрашивать" информацию о дальнейших действиях украинских войск на территории боевых действий. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230714/kontrnastuplenie-1884265379.html

https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, андрей ермак, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр