СМИ: Киев признал, что контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось
AFP: глава офиса Зеленского Ермак признал, что наступление ВСУ идет не так уж и быстро
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские войска в ходе своего контрнаступления продвигаются медленнее, чем ожидалось, передает агентство Франс Пресс.
"Сегодня продвигаются не так уж и быстро", - приводит агентство слова Ермака. Он также утверждает, что Киев "не собирается приукрашивать" информацию о дальнейших действиях украинских войск на территории боевых действий.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".