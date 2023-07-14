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СМИ: Киев признал, что контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось - РИА Новости, 14.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/kontrnastuplenie-1884284380.html
СМИ: Киев признал, что контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось
СМИ: Киев признал, что контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: Киев признал, что контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские войска в ходе своего контрнаступления продвигаются медленнее, чем ожидалось, передает... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T19:02
2023-07-14T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
андрей ермак
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские войска в ходе своего контрнаступления продвигаются медленнее, чем ожидалось, передает агентство Франс Пресс. "Сегодня продвигаются не так уж и быстро", - приводит агентство слова Ермака. Он также утверждает, что Киев "не собирается приукрашивать" информацию о дальнейших действиях украинских войск на территории боевых действий. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники. По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные". На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
https://ria.ru/20230714/kontrnastuplenie-1884265379.html
https://ria.ru/20230630/ukraina-1880926810.html
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в мире, андрей ермак, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Киев признал, что контрнаступление идет медленнее, чем ожидалось

AFP: глава офиса Зеленского Ермак признал, что наступление ВСУ идет не так уж и быстро

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинские войска в ходе своего контрнаступления продвигаются медленнее, чем ожидалось, передает агентство Франс Пресс.
"Сегодня продвигаются не так уж и быстро", - приводит агентство слова Ермака. Он также утверждает, что Киев "не собирается приукрашивать" информацию о дальнейших действиях украинских войск на территории боевых действий.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В Киеве пообещали показать результаты контрнаступления в августе-сентябре
17:40
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции. Кадры с дымящимися на поле боя Leopard вызвали большой резонанс на Западе, а крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
На фоне отсутствия успехов контрнаступления ВСУ западные СМИ констатировали, что Киев перестал бросать в бой крупные подразделения и западную технику, а госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет не одномоментным, а идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".
Подбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Надежд не осталось. К чему привело контрнаступление Украины
30 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей ЕрмакВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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