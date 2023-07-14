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В конгрессе США указали Украине на ее место
В конгрессе США указали Украине на ее место - РИА Новости, 14.07.2023
В конгрессе США указали Украине на ее место
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин во время выступления в конгрессе осудила финансирование Украины, напомнив, что она не является союзником по... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T00:39
2023-07-14T00:39
2023-07-14T00:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин во время выступления в конгрессе осудила финансирование Украины, напомнив, что она не является союзником по НАТО, соответствующее видео она выложила на своей странице в Twitter."Я хочу еще раз напомнить конгрессу, что Украина не является ни 51-м штатом Америки, ни ее союзником по НАТО", — заявила политик.По словам Тейлор Грин, граждане США упорно трудятся изо дня в день не для того, чтобы защищать границы других государств, а хотят защиты собственных границ. Политик также осудила финансирование "бесконечных" иностранных войн на фоне внутренних проблем США."Принятие Закона о санкционировании национальной обороны Америки не должно включать финансирование бесконечных иностранных войн, в то время как бездомные ветераны лежат на наших улицах", — подчеркнула конгрессвумен.Ранее конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц (штат Флорида) выступил с заявлением, что намерен выступить в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету США на 2024 финансовый год, запрещающей Вашингтону направлять кассетные боеприпасы Украине или какой-либо другой стране.
https://ria.ru/20230713/pentagon-1884084511.html
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В конгрессе США указали Украине на ее место
Конгрессвумен Тейлор Грин: Украина не является союзником НАТО