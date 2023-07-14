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В ООН призвали КНДР поддерживать безопасность ядерных объектов - РИА Новости, 14.07.2023
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00:47 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/kndr-1884095948.html
В ООН призвали КНДР поддерживать безопасность ядерных объектов
В ООН призвали КНДР поддерживать безопасность ядерных объектов - РИА Новости, 14.07.2023
В ООН призвали КНДР поддерживать безопасность ядерных объектов
Важно, чтобы КНДР обеспечивала высокий уровень безопасности на своих ядерных объектах, заявил на заседании СБ ООН помощник генсека ООН Халед Хиари. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T00:47
2023-07-14T00:47
корейский полуостров
в мире
сша
сингапур (город)
ким чен ын
дональд трамп
оон
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ООН, 14 июл – РИА Новости. Важно, чтобы КНДР обеспечивала высокий уровень безопасности на своих ядерных объектах, заявил на заседании СБ ООН помощник генсека ООН Халед Хиари. "В ожидании полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова крайне важно, чтобы КНДР поддерживала самый высокий уровень безопасности на своих ядерных объектах", - сказал Хиари. Пять лет назад - 12 июня 2018 года - прошел первый в истории саммит США и КНДР, тогда встретились американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. По его итогам стороны подписали документ, согласно которому США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын заявил о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако декларация не содержала никаких конкретных шагов.
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корейский полуостров
сша
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корейский полуостров, в мире, сша, сингапур (город), ким чен ын, дональд трамп, оон
Корейский полуостров, В мире, США, Сингапур (город), Ким Чен Ын, Дональд Трамп, ООН
В ООН призвали КНДР поддерживать безопасность ядерных объектов

Помощник генсека ООН Хиари: КНДР должна поддерживать безопасность ядерных объектов

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг КНДР
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг КНДР. Архивное фото
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ООН, 14 июл – РИА Новости. Важно, чтобы КНДР обеспечивала высокий уровень безопасности на своих ядерных объектах, заявил на заседании СБ ООН помощник генсека ООН Халед Хиари.
"В ожидании полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова крайне важно, чтобы КНДР поддерживала самый высокий уровень безопасности на своих ядерных объектах", - сказал Хиари.
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В МИД Италии сочли ракетное испытание КНДР провокационным поступком
Вчера, 15:39
Пять лет назад - 12 июня 2018 года - прошел первый в истории саммит США и КНДР, тогда встретились американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. По его итогам стороны подписали документ, согласно которому США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын заявил о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако декларация не содержала никаких конкретных шагов.
 
Корейский полуостровВ миреСШАСингапур (город)Ким Чен ЫнДональд ТрампООН
 
 
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