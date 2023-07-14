https://ria.ru/20230714/kndr-1884095948.html

В ООН призвали КНДР поддерживать безопасность ядерных объектов

В ООН призвали КНДР поддерживать безопасность ядерных объектов - РИА Новости, 14.07.2023

В ООН призвали КНДР поддерживать безопасность ядерных объектов

Важно, чтобы КНДР обеспечивала высокий уровень безопасности на своих ядерных объектах, заявил на заседании СБ ООН помощник генсека ООН Халед Хиари. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T00:47

2023-07-14T00:47

2023-07-14T00:47

корейский полуостров

в мире

сша

сингапур (город)

ким чен ын

дональд трамп

оон

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ООН, 14 июл – РИА Новости. Важно, чтобы КНДР обеспечивала высокий уровень безопасности на своих ядерных объектах, заявил на заседании СБ ООН помощник генсека ООН Халед Хиари. "В ожидании полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова крайне важно, чтобы КНДР поддерживала самый высокий уровень безопасности на своих ядерных объектах", - сказал Хиари. Пять лет назад - 12 июня 2018 года - прошел первый в истории саммит США и КНДР, тогда встретились американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. По его итогам стороны подписали документ, согласно которому США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын заявил о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако декларация не содержала никаких конкретных шагов.

https://ria.ru/20230713/ispytanie-1883997824.html

корейский полуостров

сша

сингапур (город)

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корейский полуостров, в мире, сша, сингапур (город), ким чен ын, дональд трамп, оон