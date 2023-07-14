https://ria.ru/20230714/kiev-1884278236.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.07.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу вечером в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T18:37
2023-07-14T18:37
2023-07-14T18:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу вечером в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 18.35 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
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В Киеве объявили воздушную тревогу
Власти Киева объявили воздушную тревогу в городе