СМИ: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ
New York Times: Пентагон считает, что кассетные снаряды не помогут немедленно ВСУ
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американские официальные лица и аналитики полагают, что отправленные США Украине кассетные боеприпасы не окажут немедленного влияния на положение украинских войск, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных сотрудников Пентагона.
"Официальные лица и военные аналитики в США предупреждают, что американские кассетные боеприпасы немедленно не помогут Украине в ее контрнаступлении против российской обороны", - говорится в материале издания.
Отмечается, что влияние такой помощи может быть заметно только позднее в случае, если Киев получит гораздо больше боеприпасов от союзников.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.