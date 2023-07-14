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СМИ: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ - РИА Новости, 14.07.2023
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21:40 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/kassetnyesnaryady-1884301574.html
СМИ: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ
СМИ: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ - РИА Новости, 14.07.2023
СМИ: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ
Американские официальные лица и аналитики полагают, что отправленные США Украине кассетные боеприпасы не окажут немедленного влияния на положение украинских... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T21:40
2023-07-14T21:40
сша
джо байден
пентагон
human rights watch
вооруженные силы украины
игорь конашенков
мария захарова
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американские официальные лица и аналитики полагают, что отправленные США Украине кассетные боеприпасы не окажут немедленного влияния на положение украинских войск, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных сотрудников Пентагона. "Официальные лица и военные аналитики в США предупреждают, что американские кассетные боеприпасы немедленно не помогут Украине в ее контрнаступлении против российской обороны", - говорится в материале издания. Отмечается, что влияние такой помощи может быть заметно только позднее в случае, если Киев получит гораздо больше боеприпасов от союзников. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.
https://ria.ru/20230714/karasin-1884227747.html
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сша, джо байден, пентагон, human rights watch, вооруженные силы украины, игорь конашенков, мария захарова, россия, украина
США, Джо Байден, Пентагон, Human Rights Watch, Вооруженные силы Украины, Игорь Конашенков, Мария Захарова, Россия, Украина
СМИ: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ

New York Times: Пентагон считает, что кассетные снаряды не помогут немедленно ВСУ

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американские официальные лица и аналитики полагают, что отправленные США Украине кассетные боеприпасы не окажут немедленного влияния на положение украинских войск, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных сотрудников Пентагона.
"Официальные лица и военные аналитики в США предупреждают, что американские кассетные боеприпасы немедленно не помогут Украине в ее контрнаступлении против российской обороны", - говорится в материале издания.
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Карасин заявил об обращении к США с осуждением поставок кассетных бомб
15:30
Отмечается, что влияние такой помощи может быть заметно только позднее в случае, если Киев получит гораздо больше боеприпасов от союзников.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Конгресс США не поддержал поправку о запрете передачи ВСУ кассетных бомб
06:04
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Джонсон поддержал поставку США кассетных бомб Киеву
Вчера, 21:16
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Херш высказался о поставках кассетных боеприпасов Украине
Вчера, 16:06
 
СШАДжо БайденПентагонHuman Rights WatchВооруженные силы УкраиныИгорь КонашенковМария ЗахароваРоссияУкраина
 
 
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