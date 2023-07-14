https://ria.ru/20230714/kassetnyesnaryady-1884301574.html

СМИ: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ

СМИ: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ - РИА Новости, 14.07.2023

СМИ: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ

Американские официальные лица и аналитики полагают, что отправленные США Украине кассетные боеприпасы не окажут немедленного влияния на положение украинских... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T21:40

2023-07-14T21:40

2023-07-14T21:40

сша

джо байден

пентагон

human rights watch

вооруженные силы украины

игорь конашенков

мария захарова

россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американские официальные лица и аналитики полагают, что отправленные США Украине кассетные боеприпасы не окажут немедленного влияния на положение украинских войск, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных сотрудников Пентагона. "Официальные лица и военные аналитики в США предупреждают, что американские кассетные боеприпасы немедленно не помогут Украине в ее контрнаступлении против российской обороны", - говорится в материале издания. Отмечается, что влияние такой помощи может быть заметно только позднее в случае, если Киев получит гораздо больше боеприпасов от союзников. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.

https://ria.ru/20230714/karasin-1884227747.html

https://ria.ru/20230714/kongress-1884107941.html

https://ria.ru/20230713/kassetnyebomby-1884080921.html

https://ria.ru/20230713/boepripasy-1884009440.html

сша

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сша, джо байден, пентагон, human rights watch, вооруженные силы украины, игорь конашенков, мария захарова, россия, украина