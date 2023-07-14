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В Израиле призвали не допустить провокацию против евреев в Швеции - РИА Новости, 14.07.2023
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Религия
 
16:02 14.07.2023 (обновлено: 16:05 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/izrail-1884237763.html
В Израиле призвали не допустить провокацию против евреев в Швеции
В Израиле призвали не допустить провокацию против евреев в Швеции - РИА Новости, 14.07.2023
В Израиле призвали не допустить провокацию против евреев в Швеции
Глава МИД Израиля Эли Коэн резко осудил намерение шведских активистов провести акцию с сожжением свитка Торы перед посольством Израиля в Стокгольме и призвал... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T16:02
2023-07-14T16:05
религия
в мире
израиль
швеция
стокгольм (город)
религия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн резко осудил намерение шведских активистов провести акцию с сожжением свитка Торы перед посольством Израиля в Стокгольме и призвал власти этой страны предотвратить акцию, сообщила в пятницу пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. "Сожжение свитка Торы - это преступление на почве ненависти, провокация и нанесение серьезного вреда еврейскому народу и еврейским традициям. Я призываю власти Швеции предотвратить это отвратительное событие и не допустить сожжения свитка Торы. Я поручил послу Израиля в Швеции Зиву Нево Кульману и министерству иностранных дел принять все возможные меры для предотвращения этого позорного инцидента", - заявил Коэн, чьи слова распространила пресс-служба МИД Израиля. Ранее в пятницу стало известно, что полиция Швеции удовлетворила запрос активистов на проведение акции с сожжением свитков Торы и Библии перед посольством Израиля в Стокгольме, которая должна состояться в субботу. В начале июля полиция Швеции подтвердила получение нескольких заявок на публичное сожжение священных текстов авраамических религий - христианства, иудаизма и ислама. Тенденция к публичным акциям с сожжением священных текстов вновь усилилась в Швеции после мусульманского праздника Курбан-байрам, когда 28 июня в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Акция состоялась с разрешения полиции и вызвала широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Главный раввин России Берл Лазар в четверг от лица всей еврейской общины осудил эту акцию и выразил солидарность с мусульманской общиной, чьи религиозные чувства подверглись тяжкому оскорблению. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.
https://ria.ru/20230713/ustav-1883901869.html
https://ria.ru/20230628/aktsiya-1880877263.html
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в мире, израиль, швеция, стокгольм (город), религия
Религия, В мире, Израиль, Швеция, Стокгольм (город), Религия
В Израиле призвали не допустить провокацию против евреев в Швеции

Глава МИД Израиля Коэн призвал Швецию не допустить сожжения свитка Торы в Стокгольме

CC BY-SA 2.0 / Dean Calma / IAEA / HE Eli CohenЭли Коэн
Эли Коэн - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Dean Calma / IAEA / HE Eli Cohen
Эли Коэн. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн резко осудил намерение шведских активистов провести акцию с сожжением свитка Торы перед посольством Израиля в Стокгольме и призвал власти этой страны предотвратить акцию, сообщила в пятницу пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.
"Сожжение свитка Торы - это преступление на почве ненависти, провокация и нанесение серьезного вреда еврейскому народу и еврейским традициям. Я призываю власти Швеции предотвратить это отвратительное событие и не допустить сожжения свитка Торы. Я поручил послу Израиля в Швеции Зиву Нево Кульману и министерству иностранных дел принять все возможные меры для предотвращения этого позорного инцидента", - заявил Коэн, чьи слова распространила пресс-служба МИД Израиля.
Ранее в пятницу стало известно, что полиция Швеции удовлетворила запрос активистов на проведение акции с сожжением свитков Торы и Библии перед посольством Израиля в Стокгольме, которая должна состояться в субботу.
В начале июля полиция Швеции подтвердила получение нескольких заявок на публичное сожжение священных текстов авраамических религий - христианства, иудаизма и ислама. Тенденция к публичным акциям с сожжением священных текстов вновь усилилась в Швеции после мусульманского праздника Курбан-байрам, когда 28 июня в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Акция состоялась с разрешения полиции и вызвала широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде.
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
В Швеции прошла акция с сожжением устава НАТО
Вчера, 10:15
Главный раввин России Берл Лазар в четверг от лица всей еврейской общины осудил эту акцию и выразил солидарность с мусульманской общиной, чьи религиозные чувства подверглись тяжкому оскорблению.
Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.
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28 июня, 12:58
 
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