https://ria.ru/20230714/izrail-1884237763.html

В Израиле призвали не допустить провокацию против евреев в Швеции

В Израиле призвали не допустить провокацию против евреев в Швеции - РИА Новости, 14.07.2023

В Израиле призвали не допустить провокацию против евреев в Швеции

Глава МИД Израиля Эли Коэн резко осудил намерение шведских активистов провести акцию с сожжением свитка Торы перед посольством Израиля в Стокгольме и призвал... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T16:02

2023-07-14T16:02

2023-07-14T16:05

религия

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израиль

швеция

стокгольм (город)

религия

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл - РИА Новости. Глава МИД Израиля Эли Коэн резко осудил намерение шведских активистов провести акцию с сожжением свитка Торы перед посольством Израиля в Стокгольме и призвал власти этой страны предотвратить акцию, сообщила в пятницу пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства. "Сожжение свитка Торы - это преступление на почве ненависти, провокация и нанесение серьезного вреда еврейскому народу и еврейским традициям. Я призываю власти Швеции предотвратить это отвратительное событие и не допустить сожжения свитка Торы. Я поручил послу Израиля в Швеции Зиву Нево Кульману и министерству иностранных дел принять все возможные меры для предотвращения этого позорного инцидента", - заявил Коэн, чьи слова распространила пресс-служба МИД Израиля. Ранее в пятницу стало известно, что полиция Швеции удовлетворила запрос активистов на проведение акции с сожжением свитков Торы и Библии перед посольством Израиля в Стокгольме, которая должна состояться в субботу. В начале июля полиция Швеции подтвердила получение нескольких заявок на публичное сожжение священных текстов авраамических религий - христианства, иудаизма и ислама. Тенденция к публичным акциям с сожжением священных текстов вновь усилилась в Швеции после мусульманского праздника Курбан-байрам, когда 28 июня в центре Стокгольма иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег их. Акция состоялась с разрешения полиции и вызвала широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Главный раввин России Берл Лазар в четверг от лица всей еврейской общины осудил эту акцию и выразил солидарность с мусульманской общиной, чьи религиозные чувства подверглись тяжкому оскорблению. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям.

https://ria.ru/20230713/ustav-1883901869.html

https://ria.ru/20230628/aktsiya-1880877263.html

израиль

швеция

стокгольм (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, швеция, стокгольм (город), религия