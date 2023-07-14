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Из России ушел японский автоконцерн Isuzu, сообщили СМИ
Из России ушел японский автоконцерн Isuzu, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.07.2023
Из России ушел японский автоконцерн Isuzu, сообщили СМИ
Японский автоконцерн Isuzu ушел из России и передал акции российского дочернего предприятия российской компании "Соллерс", сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T05:56
2023-07-14T05:56
2023-07-14T09:05
россия
соллерс
isuzu motors
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
авто
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ТОКИО, 14 июл — РИА Новости. Японский автоконцерн Isuzu ушел из России и передал акции российского дочернего предприятия российской компании "Соллерс", сообщило агентство Киодо. "Четырнадцатого июля стало известно, что Isuzu вышла из бизнеса в России. Акции своего дочернего предприятия она передала крупному российскому автопроизводителю "Соллерс", — пишет агентство."Соллерс", как указано, получил завод, на котором работают около 200 человек. Производство было остановлено в марте прошлого года из-за проблем с поставкой деталей на фоне украинского кризиса, теперь же причиной ухода компании из России агентство называет "отсутствие перспектив на его возобновление". Завод был открыт в 2008 году. В 2021 году он выпустил 3700 автомобилей, что составляет примерно один процент от производства грузовиков компании Isuzu. В марте стало известно, что Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок, включая Isuzu. В прошлом ноябре Киодо писало, что Isuzu Motors рассматривает возможности вплоть до ухода из России. "Соллерс" — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.
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россия, соллерс, isuzu motors, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, авто
Россия, Соллерс, Isuzu Motors, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Авто
Из России ушел японский автоконцерн Isuzu, сообщили СМИ
Kyodo: японский автоконцерн Isuzu Motors покинул российский рынок